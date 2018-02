Sněmovní volby by opět vyhrálo ANO, ČSSD posiluje

PRAHA Sněmovní volby by nyní opět vyhrálo hnutí ANO s podobným ziskem jako v říjnových volbách, tedy kolem 30 procent. ODS by ale z druhého místa odsunuli ČSSD a Piráti, kteří by dostali shodně 12,5 procenta. Občanští demokraté by měli 12 procent. Vyplývá to z lednového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). ČSSD by oproti říjnovému výsledku 7,3 procenta značně posílila.

Mírný růst by si ve srovnání s volebním výsledkem připsali i Piráti s ODS. V říjnu dostali Piráti zhruba 10,8 procenta hlasů a ODS 11,3 procenta. ANO a komunisté si udržují zhruba stejný podíl hlasů. V loňských volbách mělo ANO 29,6 procenta a KSČM 7,8 procenta, nyní by hnutí dostalo podle CVVM 30,5 procenta a komunisté rovných osm procent.



Ostatní strany by ale v současnosti oproti říjnovým sněmovním volbám oslabily, některé by se dokonce ani znovu do dolní komory Parlamentu nedostaly. Zhruba o čtvrtinu - z říjnových 10,6 procenta na 7,5 procenta - by klesl podíl hlasů pro hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) vedeného bývalým šéfem Úsvitu Tomiem Okamurou. Na pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny by se pohybovali lidovci, kteří v říjnu měli 5,8 procenta.

Do Sněmovny by se teď nevrátili Starostové a TOP 09, kteří ve volbách jen těsně překročili pětiprocentní hranici. Nyní by dostala TOP 09 čtyři procenta hlasů a hnutí Starostové a nezávislí (STAN) tři procenta.

Průzkum provádělo CVVM od 15. do 24. ledna. Zúčastnilo se ho 1086 obyvatel České republiky ve věku nad 15 let.