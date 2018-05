Sněmovní komise k OKD chce vyslechnout 27 svědků, včetně miliardáře Bakaly

PRAHA Sněmovní vyšetřovací komise zabývající se privatizací těžařského podniku OKD si pozve k výslechu 27 svědků. Bude mezi nimi bývalý premiér a ministr financí Bohuslav Sobotka, někdejší ministr průmyslu Milan Urban (oba ČSSD) nebo dřívější majitel firmy Zdeněk Bakala. Po čtvrtečním neveřejném jednání komise to novinářům řekl její předseda Lukáš Černohorský (Piráti).

Podle Černohorského jsou na seznamu svědků všechny důležité postavy, které provázejí historii OKD. S výjimkou Sobotky, Urbana a Bakaly zatím nechtěl další jména prozrazovat. „Až budou dotyčné osoby osloveny a přizvány,“ podotkl. Výslechy svědky by chtěla komise vyslechnout o letních prázdninách. Podle Černohorského je možné, že komise bude kvůli svědeckým výpovědím zasedat třeba týden v kuse.



Členové komise mají prověřit převod státních akcií OKD do vlastnictví jiných osob, zejména prodej minoritního podílu v roce 2004. Za něj bývá Sobotka kritizován. Komise se zaměřuje také na snížení základního jmění černouhelné společnosti ve druhé polovině 90. let, kterým stát přišel o možnost firmu kontrolovat. Předmětem poslaneckého zkoumání je také plnění závazků nabyvatelem akcií ze smlouvy z roku 2004 a příčiny úpadku OKD a odpovědnosti státních úřadů a osob. Výsledky má předložit plénu do deseti měsíců od založení, tedy na podzim příštího roku.

Minoritní podíl v OKD získala za 4,1 miliardy korun skupina Karbon Invest, která už část akcií držela. Podle státního zástupce byla tehdejší cena státního podílu nejméně 9,8 miliardy, při prodeji tedy vznikla škoda přes 5,7 miliardy korun. Tímto případem se zabývají soudy. Nedávno byl nepravomocně zproštěn obžaloby znalec Rudolf Doucha, který vypracoval posudek na cenu státního podílu v těžební společnosti. Osvobodil i oba bývalé místopředsedy Fondu národního majetku (FNM) Pavla Kutu a Jana Škurka, kteří měli privatizaci na starosti. Podle soudu nebylo prokázáno, že je skutek trestným činem.



Podnikatelé Viktor Koláček a Petr Otava, kterým Karbon Invest patřil, prodali OKD po dvou měsících investiční skupině RPG Industries vedené Zdeňkem Bakalou. Tehdejší prodejní cena firmy se podle různých zdrojů pohybovala od devíti do 12 miliard korun.