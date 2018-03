Zvažte, s kým vlastně chcete vládnout, varovala KSČM Babiše, kvůli jeho plánu odvolat Ondráčka

Volba komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela komise pro dohled na Generální inspekci bezpečnostní sborů byla podle KSČM demokratická a jeho strana proto nepodpoří návrh na mimořádnou schůzi ani jeho odvolání. Premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, který o víkendu avizoval Ondráčkovo odvolání, si má podle šéfa sněmovního klubu KSČM Pavla Kováčika rozmyslet, s kým chce vládnout.

Na tiskové konferenci pohrozil zastavením vyjednávání. Po chvíli nicméně doplnil, že jednání dále probíhat bude. Kováčik s poukazem na to, že Babiš poslance ANO nejprve nabádal, aby Ondráčka volili, a potom obrátil, uvedl, že by se premiér v demisi měl zamyslet jak dál v jednání o nové vládě. „Jestli mu jde o to, aby nalákal ke spolupráci ODS a měli 103 hlasů, tak prosím, ať to řekne veřejně. KSČM z jednání odejde, nemusíme pracovat na těch programových změnách,“ uvedl. Je podle něj ale třeba domluvit se na tom na společném jednání, nikoli přes média.



Protesty, které se v pondělí odehrály v českých a moravských městech, se podle Kováčika netýkají Ondráčka a KSČM. „Velmi silně tam zněly protesty proti Babišovi,“ konstatoval s tím, že i když bude Ondráček odvolán, demonstrace budou pokračovat, a to ve vztahu k premiérovi i prezidentovi Miloši Zemanovi.

Petici proti zvolení Ondráčka podepsalo při pondělních protestech asi 14.000 lidí. Podle organizátorky demonstrace Lucie Kohoutové zhruba polovina podpisů pochází z demonstrace v Praze, kde odhadují organizátoři počet účastníků na 20.000. V pondělí během akce se odhady účasti pohybovaly kolem 10.000 lidí

ČSSD oznámila, že její poslanci podpoří odvolání Ondráčka (KSČM) z čela komise. Hlasovat by se o tom podle nich mělo tajně. Změnu postoje premiéra Andreje Babiše označili za pokrytectví.



Lidovci zase navrhnou, aby byl Zdeněk Ondráček odvolán nejen z funkce předsedy GIBS, ale přišel i o pozici jejího řadového člena.

Zvolení Ondráčka kritizuje opozice a v pondělí proti němu protestovaly tisíce lidí na shromážděních napříč republikou. Kritikům vadí, že se před listopadem 1989 jako policista podílel na potlačování demonstrací proti komunistickému režimu.



Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka kritizoval Babišovo vyjádření, že za zvolení Ondráčka mohou ty strany, které nebyly plně zastoupeny na jednání Sněmovny v době hlasování. „Podle našeho názoru je to ukázka cynismu, alibismu a pokrytectví Andreje Babiše. Já jsem byl u těch jednání o obsazení funkcí ve Sněmovně a už někdy na přelomu října a listopadu hnutí ANO slíbilo komunistům, že budou hlasovat pro jejich nominanta na funkci předsedy komise pro kontrolu GIBS,“ řekl.

ČSSD nyní podpoří návrh na odvolání Ondráčka, nesouhlasí ale s představou lidovců, že by se o tom mělo hlasovat veřejně. „Tajně byl zvolen, tajně má být odvolán, aby nebylo pochyb o tom, že skutečně odvolán je. A také odmítáme to, aby ti, jejichž hlasy byl kolega Ondráček zvolen, si najednou dělali z Poslanecké sněmovny divadlo, jak kdo hlasuje,“ řekla místopředsedkyně klubu ČSSD Kateřina Valachová. Vyzvala také, aby se o odvolání Ondráčka hlasovalo co nejdřív.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek uvedl, že nejlepší by bylo, kdyby Ondráček v rámci sebereflexe sám odstoupil, nicméně nevypadá to, že se tak stane. „Proto budeme navrhovat, aby byl odvolán přímo z komise. Tím odblokujeme situaci, kdy komunisté v rámci poměrů ve Sněmovně měli dohodnuto, že budou mít předsedu. A protože tam je jediný jejich zástupce, tak je to Ondráček,“ uvedl.