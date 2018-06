Soud s ruským hackerem Nikulinem v USA byl odložen. Začne v průběhu ledna

San Francisco Proces s Rusem Jevgenijem Nikulinem, který v USA čelí obvinění z kybernetického útoku na tři technologické firmy, začne v lednu. V úterý tak rozhodl federální soud v San Francisku s tím, že přesné datum bude stanoveno po dohodě s obžalobou a obhajobou. Informoval o tom server CyberScoop.

Nikulina, který byl v říjnu 2016 dopaden v České republice a letos v březnu vydán do USA, Spojené státy viní z útoků na servery firem LinkedIn, Dropbox a Formspring. Hrozí mu za to až 30 let vězení, Nikulin vinu odmítá.



Nikulinovi zástupci se snažili začátek procesu oddálit a svůj požadavek vysvětlovali tím, že vzhledem k rozsáhlému důkaznímu materiálu nemají dostatek času se na soud připravit. Soudce William Alsup, který má případ na starosti, to ale zamítl.

„Ne, musíme s procesem začít,“ řekl Alsup. „Případ nikam nevede, vývoj nepostupuje dostatečně rychle,“ dodal. Jako začátek procesu tak stanovil leden, obhajobě i žalobcům ale ponechal několik týdnů na určení přesného data.

Americká média v uplynulých týdnech spekulovala, zda se proces s Nikulinem opravdu uskuteční. Rusův obhájce Arkady Bukh totiž v dubnu prohlásil, že to není pravděpodobné a že jeho tým zkoumá možnost uzavřít dohodu o vině a trestu s žalující stranou, tedy americkou vládou.

Nikulin, který se podle dřívějších konstatování dozorců pokusil utéct, je nadále zadržován na samotce. Jeho právníci tvrdí, že s nimi nekomunikuje, kvůli jeho podivnému chování a stresu také požádali o psychiatrické vyšetření. Zda bude nutné vypracovat celkový psychiatrický posudek, bude jasné 24. července, na kdy Alsup svolal další slyšení k procesním záležitostem.

O Nikulinovo vydání vedle Spojených států usilovalo i Rusko, ale český ministr spravedlnosti Robert Pelikán vyhověl americké žádosti.