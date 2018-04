Prezident nemůže posuzovat, zda někdo má být profesorem, rozhodl soud. Zemanovo ‚nejmenování‘ zrušil

Zeman zasáhl do jmenování profesorů VŠ poprvé už v květnu 2013 17. května 2013 - Zeman odmítl jmenovat profesorem literárního historika Martina C. Putnu, pobouřil tím akademickou obec i řadu politiků, podle nichž tím překračuje své pravomoci. Později Zeman řekl, že mu vadí, s jakým transparentem vystoupil Putna v Praze na pochodu homosexuálů.

22. května 2013 - Po schůzce s tehdejším ministrem školství Petrem Fialou prezident řekl, že podepíše jmenování Putny profesorem, předání dekretu ale přenechá Fialovi. Zeman také požádal o úpravu zákona, aby jmenování v budoucnu prováděl ministr školství. 11. června 2013 - Zeman jmenoval 65 profesorů, dekret převzalo 58 akademiků, sedm jich do Karolina nepřišlo, někteří podle médií na protest kvůli Putnovu případu. Putna i další profesoři převzali dekrety od ministra Fialy 25. června. 12. ledna 2014 - Zeman oznámil, že když nebude schválen návrh novely o jmenování profesorů, podepíše jim sice dekrety, pověří však ministra školství, aby jim je předal. 19. listopadu 2014 - Zeman řekl, že bude nadále za určitých podmínek jmenovat profesory a osobně jim i předá dekrety, pokud si to rektoři budou přát. Jednou z podmínek je, aby předem dostal seznam kandidátů, a pokud vyjádří o některém pochybnosti, aby byla kandidatura ještě prozkoumána. Proti tomuto požadavku se ale ohradili představitelé akademické obce.

5. května 2015 - Zeman odmítl podepsat jmenování tří navržených profesorů z Univerzity Karlovy (UK) a Vysoké školy ekonomické (VŠE) Jiřího Fajta, Ivana Ošťádala a Jana Eichlera. Své rozhodnutí odůvodnil u Ošťádala jeho kontakty s komunistickou StB, v případě Fajta informací o tom, že Národní galerie chtěla od Komerční banky, aby část sponzorského daru sloužila jako příspěvek k Fajtovu platu, a u Eichlera tím, že před rokem 1989 působil v propagandistických útvarech československé armády. Rektor UK Tomáš Zima prezidentův postoj označil za nepřijatelný zásah do principů akademických svobod a za znevážení akademické obce, Zemana kritizoval i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). 28. května 2015 - Zeman po schůzce s ministrem školství Marcelem Chládkem a rektory dotčených vysokých škol svůj postoj ohledně podpisu dekretů nezměnil. 20. listopadu 2015 - UK a VŠE společně se třemi kandidáty na profesory Fajtem, Ošťádalem a Eichlerem podaly žalobu na prezidenta Zemana. Akademici argumentují tím, že zákon o vysokých školách prezidentovi odmítání podpisu jmenovacího dekretu neumožňuje. 22. dubna 2016 - VŠE oznámila, že Eichler vzal žalobu na hlavu státu zpět a stejně se na jeho žádost zachová i škola. 21. září 2016 - Soud zamítl žalobu fyzika Ošťádala, který se společně s UK domáhal toho, aby prezident Zeman rozhodl o návrhu na jeho jmenování profesorem. 25. listopadu 2016 - Ředitel Národní galerie Jiří Fajt neuspěl s žalobou na nečinnost prezidenta Zemana. 2. března 2017 - Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost Ivana Ošťádala a UK kvůli nejmenování fyzika profesorem, jejich druhé stížnosti ale vyhověl. Městský soud v Praze tak znovu řeší žalobu směřující proti rozhodnutí o nejmenování Ošťádala, kterou původně označil za opožděnou. Květen 2017 - Ošťádal a UK podali stížnost k Ústavnímu soudu. ÚS ji v listopadu zamítl. Ošťádal i UK v reakci stáhli žalobu na Zemana. 7. září 2017 - NSS zamítl stížnosti Fajta a UK. Listopad 2017 - Fajt se spolu s UK obrátil na Ústavní soud. ÚS letos v březnu zastavil řízení směřující na nečinnost prezidenta. Fajt a UK vzali zpět stížnost. Koncem března Fajt a UK vzali zpět jednu z žalob na Zemana. 27. dubna 2018 - Pražský městský soud zrušil rozhodnutí prezidenta Zemana o nejmenování Ošťádala a Fajta profesorem. Věc prezidentovi vrátil k dalšímu řízení. Podle pravomocného rozsudku nemůže žádný orgán moci výkonné po řádném řízení o jmenování profesorem sám znovu posuzovat, zda kandidát splňuje podmínky pro jmenování. Nepřípustně by tím zasáhl do autonomie vysokých škol.