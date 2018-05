Spalničky v Praze: záchranáři už armádu nepotřebují, zdravotníky na příjmech asi čeká očkování

PRAHA V pátek skončila několikadenní spolupráce mezi pražskou zdravotnickou záchrannou službou (ZZS) a armádou, kterou si záchranáři povolali na pomoc kvůli výskytu spalniček. Deset vojáků bylo od 25. dubna v pohotovosti připraveno zastoupit záchranáře, kteří byli kvůli spalničkám v izolaci. Jejich pomoc záchranáři za celou dobu nevyužili. Uvedla to mluvčí pražské ZZS Jana Poštová. V Česku bylo zatím letos zaznamenáno 103 případů spalniček, z toho 70 v Praze.

„Chtěli jsme vidět, jak rychle by nám armáda byla schopná poskytnout pomoc při velkých epidemiích, nejednalo se tedy konkrétně jen o spalničky,“ řekla serveru Lidovky.cz tisková mluvčí ZZS HMP, Jana Poštová. „Armáda České republiky nám dodala deset zdravotnických zachranářů, které jsme proškolili a působili u nás v takzvaném stand-by režimu. V současné době končíme spolupráci a všechno se vrací k běžnému provozu.“

Stand-by režim znamená, že jsou zdravotníci připraveni v případě potřeby zasáhnout během 24 hodin.



Fakultní nemocnice Motol předminulý týden kvůli kontaktu personálu se spalničkami uzavřela lůžkovou část urgentního příjmu a několik zachránařů museli strávit několik dní v izolaci. Zdravotnická záchranná služba proto vozila pacienty do jiných nemocnic. Armádu podle Poštové zareagovala rychle a ZZS její pomoc uvítala.

Pražští hygienici mezitím v boji proti spalničkám připravují nová opatření. „S největší pravděpodobností dojde k vyhlášení tohoto mimořádného očkování na všechny zaměstnance centrálních příjmů pražských nemocnic,“ oznámil šéf pražských hygieniků Jan Jarolímek. Vakcínu opět dostanou ti, kterým budou chybět protilátky. Podle odhadu Jarolímka se bude jednat o tři až čtyři stovky lidí.



Počty případů spalniček stoupají po celé Evropě

V Česku bylo do pátku minulého týdne přes 100 případů spalniček. Nejvíc v Praze (70) a Středočeském kraji (13), v ostatních krajích maximálně jednotky případů. Bezpečnostní rada Středočeského kraje v pondělí všem zaměstnancům záchranné služby a krajských nemocnic doporučila přeočkování proti spalničkám. Počty případů spalniček letos stoupají po celé Evropě. Předminulý týden byla kvůli kontaktu personálu se spalničkami uzavřena lůžková část urgentního příjmu Fakultní nemocnice Motol. Uzavřený má být do příštího víkendu. Zdravotnická záchranná služba proto vozí pacienty do jiných nemocnic.



Spalničky začínají podobně jako nachlazení horečkou, kašlem, rýmou, světloplachostí a zarudnutím očních spojivek. V ústech se objeví bělavé tečky se zarudlým okolím, po několika dnech červená vyrážka, která začíná vzadu na krku a šíří se na obličej, břicho i končetiny.



Očkování proti spalničkám je v Česku povinné, očkuje se v Česku proti této chorobě již od roku 1969. Imunita vzniklá očkováním může ale po 30 až 40 letech postupně slábnout.