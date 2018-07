Spanilá jízda ‚harjelářů‘. Centrem Prahy projede na 4000 motocyklů

PRAHA V Praze se v sobotu koná spanilá jízda motocyklů Harley-Davidson. Centrem města projede asi 4000 motocyklů této značky. Jízda startuje v 10:00 z Letenské pláně celkem ve třech vlnách zhruba po půl hodině.

Z Letné účastníci pojedou přes Václavské náměstí, okolo právnické fakulty na náměstí Jana Palacha. Tam bude krátká zastávka. Poté Chotkovou ulicí, přes Letnou na holešovické výstaviště. Akce by měla skončit do 13:00.



Spanilá jízda se uskuteční v rámci Týdne legend, který se koná na holešovickém výstavišti od 5. do 8. července k oslavám 115. výročí založení značky Harley-Davidson. Nejstarším účastníkem by měl být 83letý Ital, který přijel na svém Harley-Davidson Road King po vlastní ose z Říma. Do Prahy přijelo zhruba 60 tisíc motorkářů, organizátoři dále očekávají dalších asi 40 tisíc návštěvníků. Kvůli omezené kapacitě se účastníci spanilé jízdy losovali.

Do Prahy dorazili motorkáři ze 71 zemí. Kromě Čechů jich je nejvíce z Německa, Itálie, Francie nebo Velké Británie. Bohaté zastoupení by podle organizátorů měly mít také státy východní Evropy, především Rusko, Bělorusko, Ukrajina a Polsko. Dorazili však i motorkáři ze vzdálenějších zemí, jako jsou například Austrálie, Nový Zéland nebo Indie.