‚Spartakiáda‘ v KLDR. Pchjongjang chce obnovit propagandistická hromadná cvičení

PCHJONGJANG Severní Korea letos zřejmě obnoví hromadná synchronizovaná cvičení, která diktátorský režim dříve využíval k vlastní propagandě. Informovaly o tom zahraniční cestovní kanceláře, které v KLDR působí. Podle britského listu The Daily Telegraph se tak sankcemi izolovaný Pchjongjang snaží zvýšit příjmy z cestovního ruchu.

Ve hrách, které byly mezi lety 2007 až 2013 každoročním severokorejským rituálem, účinkovaly tisíce cvičenců. Pchjongjang akci v roce 2013 náhle z neznámých důvodů zrušil. Letos by se hry mohly konat v září, kdy slaví KLDR 70. výročí od svého založení.



„Od různých zdrojů napříč KLDR slyšíme informace o tom, že se hromadné hry v roce 2018 vrátí!“ napsala na svém twitteru pekingská cestovní kancelář Koryo Tours. Datum události zatím podle agentury oznámeno nebylo.

Exkluzivní zájezd na „posvátná místa“ vládnoucí rodiny

Společnost na svém blogu popsala festival jako „největší a nejpropracovanější lidské představení na planetě Zemi“. Akce, jež vzdáleně připomíná někdejší zahraničí československou spartakiádu, se obvykle účastní až 100 tisíc cvičenců, pchjongjangský stadion přitom nabízí 150 tisíc míst k sezení.



Podle britského listu přichystala letos severokorejská vláda ještě jednu turistickou atrakci, která má za cíl propagovat dynastii Kimů. Pchjongjang zájemcům nabídne exkluzivní zájezd na „posvátná místa“ vládnoucí rodiny. Cena takového výletu je více než 2000 liber (zhruba 58.000 korun). Turisté navštíví mimo jiné i posvátnou horu Pektusan, kde se údajně narodil otec stávajícího severokorejského vůdce Kim Čong-il.

Severní Korea je kvůli svému jadernému a balistickému programu terčem řady mezinárodních sankcí, které mají zničující důsledky pro severokorejskou ekonomiku. Rada bezpečnosti OSN loni v prosinci přijala rezoluci, v níž mimo jiné žádá do dvou let návrat do vlasti všech občanů KLDR, kteří pracují v zahraničí. Ti jsou přitom zdrojem cenných deviz pro severokorejské hospodářství.