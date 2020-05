92 zápasů za 39 dní. Anglický fotbal se chystá na vražednou nálož zápasů

Londýn Oči většiny fotbalových fanoušků se od čtvrtečního večera upírají zejména do Anglie. Premier League oznámila plánovaný start po koronavirové pauze na 17. června. Jenže to nebude žádná „sranda“, ostrovní nejvyšší soutěži zbývá odehrát ještě 92 zápasů, které bude muset stihnout za pouhých 39 dní. A to do toho není započítán ještě FA Cup.

Prezidentovi AC Milán se nelíbí plán na rychlé dohrání poháru: ‚Těžko to dokončíme‘ Restart sezony začne ve středu 17. června dohrávkami mezi Manchesterem City s Arsenalem a Aston Villou s Sheffieldem. O dva dny později je už na programu kompletní kolo. Dohodnuté termíny liga potvrdila, upozorňuje však, že se ještě mohou měnit. „Nejdříve musíme splnit bezpečnostní požadavky. Zdraví všech účastníků je naší prioritou,“ řekl generální ředitel Premier League Richard Masters. Fotbalisty čeká těžké období nahuštěné samými zápasy, stejně jako v ostatních evropských ligách se ale uskuteční před prázdnými tribunami. „Zápasy se bohužel musí konat bez fanoušků na stadionech,“ potvrdil Masters. Nebude se hrát všude Utkání však čeká několik zásadních změn. Od izolace fotbalistů na hotelech se sice upustilo, všichni ale na svých stadionech hrát nebudou. Liga vytipovala několik třaskavých duelů, které se z bezpečnostních důvodů budou muset odehrát na neutrální půdě. Jedná se zejména o městská derby či zápasy Liverpoolu, ve kterých by už mohl slavit zisk titulu. Ligu totiž vede o 25 bodů a stačí mu pouhé dvě výhry k zisku mistrovského poháru. Zatímco například ve Francii liga skončila, v Anglii se dlouho bojovalo za její obnovení. Hlavním důvodem byly vysoké pokuty za porušení vysílacích práv. Menším klubům, které by to nejvíce ohrozilo, tak slíbily pomoc ty bohatší. Rozhodly se za ně zaplatit největší část dluhu. K solidárnímu kroku se rozhodly i televizní stanice, zejména tedy směrem k divákům. Sky Sports potvrdila, že bude více než třetinu zápasů vysílat zdarma. Vzhledem k tomu, že se fanoušci na stadiony nedostanou, jim chce umožnit sledovat své oblíbené kluby aspoň z pohodlí domova. Kromě první ligy ještě musí hráči počítat s anglickým pohárem. Ten má před sebou čtvrtfinále, které se odehraje deset dní po začátku Premier League. Samotné finále je na programu 1. srpna. Restart chystají také Italové Kromě anglické ligy se k restartu chystají i v Itálii, která se stala ohniskem koronavirové nákazy. Po dlouhé přestávce představitelé národní fotbalové asociace našli termíny jak pro ligu, tak pro poháry. Stejně jako v dalších evropských ligách však naráží na příliš napresované zápasy na sobě. Italská Serie A by tak měla začít 20. června a klubům zbývá odehrát 12 až 13 zápasů. O týden dříve je naplánováno pohárové semifinále, 17. června pak finále. Právě z této porce zápasů má strach prezident AC Milán Paolo Scaroni. „Chápeme, že chtějí fanouškům na začátek nabídnout kvalitní zápasy. Ale ze sportovního hlediska je sporné chtít dohrát tak důležitou soutěž takhle rychle, dvěma zápasy ve třech dnech. Navíc po tak dlouhé pauze,“ řekl agentuře ANSA. Souhlasí s ním i jiní představitelé klubů, navrhované termíny se nelíbí ani Interu, Juventusu či Parmě. Ve všech ligách navíc panují obavy z toho, jak moc restart sezony ohrozí případní nově nakažení hráči. V Itálii stejně jako v Česku platí, že by nakažený měl být týden v povinné karanténě. „Pokud tohle nezmění, opravdu to těžko dokončíme. Testy se provádějí každé čtyři dny, nevěřím tomu, že bychom neměli ani jeden pozitivní případ,“ myslí si trenér Parmy Roberto D’Aversa. Rozjetou sezonu už má německá bundesliga, jež začala 16. května. Poslední z top lig – španělská – odstartuje 11. června.