VIDEO: Salzburk slavil triumf v poháru s rozestupy a na vyznačených místech. Fraška, zlobí se fanoušci

V prvním poločase získal Red Bull dvoubrankový náskok v rozmezí dvou minut zásluhou trefy Dominika Szoboszlaie a vlastního gólu Dominika Stumbergera, po změně stran se prosadili Noah Okafor, Majeed Ashimeru a Sekou Koita.

Salzburk hrál finále posedmé v řadě a pošesté v něm zvítězil. Pouze předloni neuspěl proti Sturmu Štýrský Hradec. Trofej získal celkově posedmé, více pohárových triumfů mají jen Austria Vídeň (27) a její městský rival Rapid (14).

Salzburku bylo už dopředu povoleno, že pokud vyhraje pohár, tak hráči mohou oslavovat, jak dlouho budou chtít. Na vítězném pódiu, na němž přebírali hráči vítěznou trofej, však museli od sebe být vzdáleni na dva metry a být na předem vyznačených místech. Kapitán Andreas Ulmer pozvedl nad hlavu pohár a z dálky slavil se svými spoluhráči.

 Jesse Marsch has his first silverware in Austria, as RB Salzburg take a 5-0 win over SC Austria Lustenau in the Austrian Cup final! pic.twitter.com/lb9yIEXAtP