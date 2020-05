Sličná a bohatá. Bývalá modelka Playboye a Stanciuova agentka chce koupit vlastní klub

Bukurešť Historicky první ženská agentka v historii FIFA Anamaria Prodanová má za sebou několik úspěšných transferů a ráda by se ve své kariéře posunula dál. Plánuje si koupit vlastní fotbalový klub!

Je bohatá a dříve byla modelkou Playboy. Dnes už však figuruje v trochu jiném rybníčku. Prodanová se totiž stala vůbec první ženou mezi fotbalovými agenty. A na svých bedrech má například i rumunského fotbalistu Nicolaeho Stanciua ze Slavie, zastupovala navíc i hvězdného Adriana Mutu.



Byla to právě ona, kdo stál za přestupem Stanciua do Andrlechtu, čímž zajistila Steaue rekordní sumu 10 milionů eur. A byla i u přestupu rumunského záložníka do Sparty a později do Slavie. Teď se chce posunout dál. „Přemýšlím, že si koupím fotbalový klub,“ přiznala v rozhovoru pro Telekom Sport své další plány.

V Rumunsku spustila hotové peklo, místní média hned začala spekulovat, který z týmů by mohl být momentálně k dispozici. Většina se shodla na tom, že nejblíže k tomu má FC Hermannstadt, klub s finančními problémy. „Nemluvili jsme spolu, ale respektuji ji. Je to úspěšná žena a dobrá manažerka. Pokud do klubu přinese peníze, budeme jen rádi,“ řekl na spekulace šéf Hermannstadtu Iuliu Muresan.

A má pravdu, pro Prodanovou by to nebyla první fotbalová štace. Už dříve působila v roli prezidentky fotbalového klubu FC Snagov a FC Buftea. V týmech Concordia Chiajna a Kluž pracovala na pozici generální manažerky.

A kam šla, tam slavila úspěchy. Se Snagovem chyběl krůček k historickému postupu, Chiajnu dostala z prostředku tabulky na sedmé místo a novou krev vlila do žil i v Kluži. Není proto divu, že by ji rádi uvítali i v Hermannstadtu.