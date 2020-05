Slavia zásluhou Stancia s Teclem hladce zdolala Jablonec, Plzeň zničila sedmi góly Boleslav

Praha/Plzeň Fotbalisté Slavie rozdrtili v 26. kole první ligy Jablonec 5:0. Obhájce titulu vyhrál i druhý zápas po koronavirové přestávce a dál vede tabulku o osm bodů před Plzní. Pražané proti soupeři oslabenému o řadu hráčů základní sestavy naprosto dominovali a jejich góly postupně vstřelili Nicolae Stanciu z penalty, Tomáš Holeš, Lukáš Provod, Stanislav Tecl a z dalšího pokutového kopu střídající Júsuf Hilál.

Praha - 26. kolo první fotbalové ligy: Slavia Praha - FK Jablonec 5:0 (2:0) Branky: 21. Stanciu z pen., 29. Holeš, 56. Provod, 61. Tecl, 78. Hilál z pen. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Mokrusch - Lerch (video). ŽK: Kratochvíl, Dočekal (oba Jablonec). Bez diváků. Sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela (78. Frydrych), Zima, Bořil - Holeš (65. Traoré), Takács - Masopust (65. Hellebrand), Stanciu (73. Hilál), Provod - Tecl (65. Musa). Trenér: Trpišovský. Jablonec: Hrubý - Holík, Jeřábek, Štěpánek, Krob - Hämäläinen (76. Acosta), Považanec - Pleštil (86. Černák), Pilík, Kratochvíl - Chramosta (66. Dočekal). Trenér: Rada.

Slávistický brankář Ondřej Kolář si připsal 18. nulu v ligové sezoně a překonal dosavadní rekord, o který se dělil se Zdeňkem Jánošem a Petrem Čechem. Jablonec má na třetím místě tabulky bodový náskok před Libercem.

Na zápase mohlo být kvůli opatření proti šíření nemoc covid-19 včetně hráčů, členů realizačních týmů a rozhodčích jen 300 osob a slávistům se do kvóty na rozdíl od několika jiných klubů nevešli fanoušci. Červenobílí utkání bez diváků zažili už v srpnu, kdy kvůli disciplinárnímu trestu hráli před prázdnými tribunami proti Liberci.

Příznivci dnes mohli mít v hledišti aspoň dvojníky, mohli si koupit plastové figuríny s vlastní fotografií, které Pražané umístili za jednu z branek. Na opačné straně, kde sídlí „kotel“, vytvářely barevné plachty fanouška s šálou a na podélné tribuně nápis „Slavia“ a klubový znak.

Jablonci chyběla více než polovina základní sestavy. Sýkora, Matoušek a Jugas nemohli hrát kvůli tomu, že na severu Čech hostující ze Slavie, Plechatý měl disciplinární trest a zranění vyřadilo další opory Doležala, Jovoviče, Kubista a také lídra zálohy Hübschmana.

Jablonec v oslabené sestavě od úvodu zaostával. V úvodu se domácí zastřelovali, když Stanciu i Takács pálili mimo. Rumunský záložník nemířil přesně ani v 18. minutě z přímého kopu a poté po Teclově průniku z úhlu vyškrábl míč na čáře brankář Hrubý. V 21. minutě už Pražané vedli. Po Jeřábkově zákroku na Tecla odpískal sudí Královec penaltu a Stanciu nezaváhal. Dal svůj první ligový gól od sprna.



Ve 24. minutě mohl po brejku srovnat Chramosta, jeho první střelu ale zblokoval obránce a druhou skvěle vyrazil Kolář. V 28. minutě podržel na druhé straně hosty Hrubý, když vyrazil Teclovu hlavičku. Za minutu už ovšem Pražané slavili. Po brejku Tecl přihrál před odkrytou branku Holešovi a ten se prosadil proti svému bývalému klubu.

Jablonec na přelomu poločasů trochu přidal, ale šanci si nevytvořil. Naopak v 56. minutě se Stanciův nákop snesl k Provodovi a ten před Hrubým nezaváhal. Stanciu byl při chuti, v 61. minutě se zbavil obránce a předložil míč před prázdnou branku Teclovi, který nemohl minout.

Zdecimovaným hostům už nezbyly síly a po zákroku Štěpánka přidal v 78. minutě pátý gól z další penalty střídající Hilál. Za Slavii se trefil v soutěžním duelu poprvé.

Hattrickem zazářil plzeňský Čermák

Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav 7:1 (4:0) Branky: 8., 23. a 52. Čermák, 30. Beauguel, 43. Havel, 56. Chorý, 80. Mihálik - 84. Jiří Klíma z pen. Rozhodčí: Orel - Blažej, Hock - Marek (video). Bez karet. Bez diváků. Sestavy: Plzeň: Hruška - Havel, Hejda (53. Pernica), Brabec (75. Hubník), Kovařík - Bucha (60. Mihálik), Kalvach, Čermák (53. Hořava) - Kayamba, Beauguel (53. Chorý), Kopic. Trenér: Guľa. M. Boleslav: Šeda - Křapka, Mazuch (66. Túlio), Pudil, Zelený - Hubínek, Jakub Klíma - Douděra (82. Stránský), Ladra (46. Krobot), Fulnek (86. Arroyo) - Wágner (46. Jiří Klíma). Trenér: Weber.

Vedle Čermáka se v duelu 26. kola trefili Jean-David Beauguel, Milan Havel a střídající Tomáš Chorý s Ondřejem Mihálikem. Za hosty v závěru debakl zmírnil proměněnou penaltou Jiří Klíma. Přesto sedmá Boleslav utrpěla největší porážku v samostatné nejvyšší soutěži.



Na zápase kvůli opatření proti koronaviru mohlo být jen 300 lidí včetně hráčů, realizačních týmů a rozhodčích. Na rozdíl od některých jiných utkání se v Plzni do kvóty nevešli žádní fanoušci. Viktoria se pokusila oživit atmosféru tím, že do reproduktorů od začátku pustila chorály svých skalních fanoušků.

Plzeň v březnovém čtvrtfinále poháru vyřadila Boleslav po vítězství 4:2 a také dnes byla od začátku suverénní. Úvodní velkou šanci měl Kopic, jehož střelu doprostřed ještě nadvakrát zlikvidoval Šeda.

Boleslavský brankář už v osmé minutě poprvé inkasoval. Beauguel v šestnáctce vrátil míč Čermákovi a plzeňský záložník umístil míč přesně k tyči.

Viktoria měla jasnou převahu a svírala soupeře v jeho pokutovém území. Šeda vykopnul na roh Kalvachovu střelu a pak vyškrábnul na tyčku hlavičku Havla, který zastoupil disciplinárně potrestaného Řezníka.

Hosté působili hodně odevzdaně. Ve 23. minutě zvýšil Čermák pohotovou střelou po Kayambově přihrávce. Krátce poté Kopic trefil tyčku. Třetí gól přidal po půl hodině hry Beauguel dorážkou Kayambovy rány.



Plzeňskou dominanci ve 43. minutě umocnil čtvrtým gólem aktivní Havel, jehož střelu ještě do vlastní branky tečovali Šeda a hlavou stoper Pudil.

Druhý poločas měl velmi podobný průběh jako ten první. V 52. minutě Čermák zužitkoval hlavou Beauguelův centr a připsal si druhý ligový hattrick v kariéře. Tři góly v jednom zápase předtím ještě dal v dubnu 2018 v Brně.

Plzeňští měli chuť a šli za dalšími góly. V 56. minutě po Havlově přihrávce skóroval Chorý těsně po příchodu na hřiště. V 80. minutě Chorý připravil sedmý gól pro dalšího náhradníka Mihálika.

Brankář Hruška ale čisté konto neudržel. Havel v šestnáctce fauloval Fulneka a nařízenou penaltu v 84. minutě proměnil Jiří Klíma. Plzeň ještě vylepšila výhru 6:1 nad Mladou Boleslaví z minulého domácího ligového zápasu v srpnu 2018.

Příbram je pod Horváthem neporažená

Sigma Olomouc - 1. FK Příbram 1:2 (1:1) Branky: 38. Juliš - 42. Antwi, 51. Polidar. Rozhodčí: Rejžek - Kotalík, Pečenka. ŽK: Houska, Daněk, Radoslav Látal, Vepřek (všichni Olomouc). Bez diváků. Sestavy: Olomouc: Mandous - Sladký (59. Zahradníček), Beneš, Jemelka, Vepřek - Hála (46. González), Houska, Breite (70. Daněk), Chytil (70. Yunis), Falta, Juliš. Trenér: Radoslav Látal. Příbram: Melichar - Kvída (78. Škoda), Kingue, Dramé, Nový - Antwi (59. Pazdera), Tregler, Soldát, Zorvan (84. Pinc), Rezek - Polidar (83. Šašinka). Trenér: Horváth.

Na prázdném Andrově stadionu se dlouho hrál především atletický fotbal bez šancí. Jako první zahrozila Sigma a chvíli poté se domácí dostali i do vedení. Přihrávku Radima Breiteho tečoval patičkou Mojmír Chytil k Lukáši Julišovi, který se prosadil střelou z voleje.

Vedení Olomouci vydrželo pouhé čtyři minuty. Střelu Filipa Zorvana ještě zblokoval stoper Vít Beneš, ale k odraženému míči se dostal Emmanuel Antwi a také on z voleje mířil přesně k tyči. Pro Příbram šlo o první gól v jarní části nejvyšší soutěže a po 523 minutách.

Na další branku navíc Příbram nečekala dlouho. Hostům se podařil vstup do druhého poločasu a už v 51. minutě otočili skóre. Na přihrávku Jana Rezka do vápna si naběhl Matěj Polidar, obešel brankáře Aleše Mandouse i jednoho z obránců a poslal míč do prázdné brány.

Olomouc poté přidala, ale střídající Pablo González a dvakrát Jakub Yunis v šancích neuspěli. Sigma tak natáhla sérii bez vítězství na čtyři utkání a v neúplné tabulce jí patří desáté místo, které jako poslední zaručuje účast ve skupině o Evropu. Od jedenáctých Bohemians 1905, kteří mají o zápas méně, dělí Sigmu tři body.

Příbram naopak i ve druhém utkání po koronavirové pauze bodovala, když první výhrou po 18 kolech navázala na středeční remízu 0:0 s Ostravou, při které si na lavičce odbyl debut nový trenér Pavel Horváth. Středočeši navíc poprvé v sezoně bodovali venku a díky skóre se posunuli na předposlední místo. Poslední Opava má však zápas k dobru.



Ostatní výsledky 26.kola:



Slovan Liberec - 1. FC Slovácko 3:1 (1:1)

Branky: 44. Mara z pen., 90. Koscelník, 90.+3 Beran - 29. Zajíc. Rozhodčí: Dubravský - Hájek, Kříž. ŽK: Mara, Rondič - Juroška, Hofmann. ČK: 45.+3 Kadlec (Slovácko).

Fastav Zlín - Baník Ostrava 1:1 (0:1)

Branka: 90. Džafič - 5. Jánoš. Rozhodčí: Machálek - Lakomý, Dohnálek - Houdek (video). ŽK: Cedidla, Janetzký, Poznar, Conde, Pedro - Fillo, Fleišman Stronati.