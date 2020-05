Marná Sparta i jaloví střelci. Co ukázalo první kolo restartované ligy?

Po pětasedmdesáti dnech se znovu rozjela nejvyšší česká fotbalová soutěž, která má za sebou první kompletní odehrané kolo. Co ukázalo?

Všudypřítomné ticho a prázdno

To, čeho se hráči obávali, skutečně přišlo. Prázdné tribuny, ticho proříznuté pouze pokyny kouče a spoluhráčů. Zápasy bez fanoušků jsou prostě takové nijaké. Ne nadarmo se o nich říká, že jsou dvanáctým hráčem. Dokážou povzbudit, když se nedaří, rozptýlit protivníka, radovat se společně se střelcem…

Fanoušci k fotbalu neodmyslitelně patří a uvědomují si to i samotní hráči, trenéři, funkcionáři.

Některé kluby se rozhodly ničivé ticho nahradit fanděním z reproduktorů. Začaly s tím Teplice v dohrávce a navázali na to i na Spartě. Hráčům i trenérům se nápad zalíbil.

„Jsem rád, že to pustili, nebylo to vyrušující. Bylo to celkem fajn. Když to bylo vypnuté, nebylo to úplně top. Pro hráče to určitě není jednoduché. Jsme rádi, že se vůbec může hrát, a doufám, že co nejdříve se dočkáme i fanoušků,“ zhodnotil nápad po utkání trenér Plzně Adrián Guľa.

Sparta volno nevyužila

Nedaří se jim ani nyní. Sparťané nedokázali dvouměsíční volno zužitkovat k vytříbení svého herního projevu.

Ač měli po pauze vskutku náročného soupeře, na předvedené hře žádný extra posun znát nebyl. S Plzní dokonce prohrávali 0:2, snížit dokázali až tři minuty před koncem základní hrací doby.

Sparta se trápí a nenachází z toho cestu ven. Z posledních pěti zápasů vybojovala pouhé dva body za remízy se Slavií a Zlínem. V tabulce jí patří až devátá příčka, na jaře je za ní dokonce pouze Zlín.

„Zápas podle mě rozhodla efektivita, v té byla Plzeň lepší. Musíme respektovat kvalitu Plzně, je to silný tým s konsolidovanou sestavou,“ omlouval své svěřence sparťanský kouč Václav Kotal. To má sice pravdu, ale těžko může podobná slova volit po každé porážce. Takže, milá Sparto: Co dál?

Kreativní příznivci

Fanouškům fotbal chyběl. Hodně. Dokonce tolik, že si s ním nevystačí ani z pohodlí domova u televizních přenosů a vymýšlí kreativní způsoby, jak fotbal na živo vidět, i když na stadion nemohou.

Utkání Sparty s Plzní mohli sledovat v autokině, čehož řada z nich využila. To fanoušci Bohemians pojali sledování zápasů o něco kreativněji. V okolí stadionu obsadili vysoké stromy, sledovali zápas z balkonů přilehlých domů či škvírami v plotě.

„Podporu fanoušků mimo to minimum na stadionu jsme si nemohli nevšimnout. Byli na balkonech v okolí, na oplocení stadionu, na ulici před stadionem, a dokonce v koruně topolu na sousedním pozemku. Skandování za zdmi Ďolíčku bylo pro nás strašně super. Také proto se hráči po utkání odebrali s děkovačkou právě k místům mimo stadion, celý tým šel zatleskat i tomu jedinému fanatikovi na stromě. Hráči si té podpory váží, dnes ráno se o tom s nadšením bavili na tréninku,“ řekl pro LN mluvčí Bohemky Petr Koukal.

Na vysílání v autokině se fanoušci „klokanů“ těšit nemohou, v klubu ale doufají, že se uvidí brzy na stadionu.

„My se snažíme důkladně dodržovat veškerá omezení a nařízení, protože i to je cesta, jakým způsobem co nejdříve situaci uklidnit a opatření dále rozvolnit. Nechceme fanoušky v autokinech, chceme je v Ďolíčku!“

Útočníci zapomněli dávat góly

Možná i díky věrným příznivcům právě ve Vršovicích nezapomněli střílet góly. Proti Teplicím se domácí trefili hned čtyřikrát a vypadá to, že jsou rozhodnuti bojovat o pohárovou skupinu. Zbytek? Téměř samá nula. V dalších sedmi duelech padlo šest branek. Hned tři zápasy skončily bez branek, další tři rozhodla jediná přesná trefa. Že by koronavirus ovlivnil střelecké kopačky kanonýrů?

Mistr si jde pro titul

Před vynucenou pauzou remizovali v ostře sledovaném derby se Spartou. Druhá Plzeň rázem stáhla náskok a v Edenu začaly panovat obavy. Přišla na klub jarní krize? Sešívaným však přišla pauza vhod. Vymazali černé myšlenky na případnou ztrátu titulu a znovu předvádí skvělé výkony. V prvním kole obnovené sezony porazili Mladou Boleslav 1:0 a v kabině je zase pohoda. Vydrží?