Chtěl jsem dát ránu a narvat to do branky, říká o vítězné trefě plzeňský střelec Beauguel

Praha Útočník Jean-David Beauguel byl rád, že fotbalisté Plzně navázali na výsledky před koronavirovou pauzou a v prvním duelu restartované sezony zvítězili ve šlágru 25. ligového kola na Spartě 2:1. Francouzský hráč k tomu přispěl výborným výkonem a vítěznou brankou. V 52. minutě nekompromisně zakončil v šestnáctce zpětnou přihrávku Jana Kovaříka a zvýšil na 2:0 pro Viktorii.

„Chtěl jsem dát ránu a narvat to branky. Jsem moc šťastný za gól. Musím všechny pochválit za dobrou práci. Hráli jsme dobře jako tým, navázali jsme na přípravu a myslím, že budeme hrát ještě lépe,“ řekl v nahrávce pro média Beauguel, který ve svém 12. utkání v ligovém ročníku skóroval počtvrté.



Plzeň v přípravě vyhrála nad Duklou (3:1), Příbramí (4:0) i nad Českými Budějovicemi (4:1) a nezaváhala ani v soutěžním duelu, takže si na druhém místě drží osmibodovou ztrátu za vedoucí Slavií. Beauguel si pochvaloval, že Viktoria dokázala na úterní vítězství „Červenobílých“ v Mladé Boleslavi 1:0 zareagovat.

„Je to velice příjemný pocit, protože to byl po pětasedmdesáti dnech soutěžní zápas a my jsme ho vyhráli, navíc proti Spartě. Bylo to důležité pro naše sebevědomí. Potvrdili jsem výsledky z přípravy. Bude se hrát pořád po třech dnech a bylo velice důležité začít tříbodovým ziskem,“ prohlásil osmadvacetiletý Beauguel.

Od 72. minuty sledoval duel už ze střídačky a po kontaktní brance Sparty prožíval závěr hodně emotivně. „Byl jsem hodně nervózní, protože Sparta snížila na rozdíl gólu. Člověk se snaží podporovat spoluhráče, ale zvládli jsme to,“ oddechl si Beauguel, který byl na obnovení soutěže hodně natěšený.



Byl rád, že úspěšným výsledkem Viktoria potěšila i své fanoušky, kteří sledovali duel v Plzni i v autokině. „Cítíme jejich podporu a děkujeme jim za to. Snažíme se odvést stoprocentní výkon, aby byli spokojení a po zápase měli úsměv na tváři, že jsme hráli dobře,“ dodal Beauguel.