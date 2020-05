Kouč Plzně: Cením si výkonu, nasazení. Výhra na Spartě je vynikající

Praha Zaťal pěsti a zakřičel si. Fotbalový trenér Adrián Guľa si v Plzni přispal první velké vítězství. „Dobře odvedená práce, chalani,“ pochvaloval si slovenský kouč ve středu pozdě večer po ligovém triumfu na Spartě (2:1).

Pět zápasů, pět vítězství. Po lednovém nástupu do Plzně je Adrián Guľa se svým mužstvem stoprocentní.

Na Spartě v 25. kole hosté dlouho dominovali, vedli 2:0. Jejich suverenitu nahlodal až inkasovaný gól tři minuty před koncem.

„Cením si týmového výkonu, nasazení. Vítězství na Spartě je vynikající,“ prohlásil Guľa při videokonferenci s novináři.

Jak jste prožíval závěr? Vypadli jste z role?

Trochu jo. Nebyli jsme přesní při přechodu do útoku. Bylo zapotřebí soupeře dorazit, oni hru otevírali, hráli na riziko, ale my jsme zkazili první druhou přihrávku. Zbytečně jsme vymýšleli složitá řešení. Spartě se povedlo zápas zdramatizovat, ale tak to bývá, když tým hodně riskuje.

Co zápas celkově rozhodlo? Kvalitní hra zálohy? Útočník Beauguel?

Naše vítězství se zrodilo po povedeném úvodu. Hráči si hrábli na dno, tak to má být. Byli jsme lepší v pohybu, hráli kompaktně, týmově. Podstatná byla práce Beauguela na hrotu. Velmi silný, velmi platný. Ale pak se nechal unést, zbytečně držel míč, měl hrát jednoduše. Ale chápu ho, chtěl dát další gól a mužstvu pomoci.

Překvapilo vás, že jste Spartu dlouho přehrávali?

Chlapci dobře reagovali. Přečetli, co chce soupeř hrát. Když bylo zapotřebí, hru uklidnili, podrželi míč.

Nevyužil jste pět střídání, ale jen tři, navíc to poslední až v samém závěru. Proč?

Vždycky záleží na průběhu utkání. Není jednoduché na Spartě naskočit. A taky pět změn může hru úplně rozbít. Plánovali jsme, že hru oživíme, ale pět hráčů je významný zásah. Domnívali jsme se, že by to nebylo prospěšné.

Na Spartě budete hrát za tři týdny znovu. Jak je pro pohárové semifinále důležité středeční vítězství?

Je hodně cenné. Cítíme, že výsledek a výkon můžeme zopakovat, nebo ještě posunout dál. Věřím, že na to máme.

A máte ještě na titul? Deset kol do konce a na Slavii ztrácíte osm bodů.

Díváme se jen na sebe. Vítězství na Spartě si chvilku užijeme, ale hned už myslíme na další zápas s Mladou Boleslaví.

Kvůli trestu za karty nemůžou nastoupit krajní obránci Řezník s Limberským. Je to problém?

Jednou ta čtvrtá karta přijít musela. Budeme připravení, do zápasů jsme chystali všechny hráče, aby cítili, že jsou součástí mužstva. Když je prostřídáme, může nám to i pomoci.