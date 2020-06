Addio, Bianconeri. Dá Ronaldo sbohem Staré dámě? Juventus nemá na jeho náročnou smlouvu finance

Praha Když vyměnil v červenci 2018 Real Madrid za Juventus, světový fotbal byl v šoku. Španělský velkoklub a CR7? Neoddělitelné duo. Jenže Cristiano Ronaldo hledal další výzvu…

Té se dočkal u Bianconeri. Nová soutěž, nové cíle. Ronaldo si během dosavadních 77 střetnutí v dresu Juventusu připsal 53 branek, získal mistrovský titul i italský Superpohár, byl oceněn jako nejlepší fotbalista ligy a stal se miláčkem ochozů.

Světe, div se, ani to nestačí oběma stranám k úplné spokojenosti.

Úsměv od ucha k uchu nemají především nejvyšší představitelé Juventusu. Za hvězdného útočníka před dvěma lety zaplatili bez mála tři miliardy korun, od června navíc po koronavirové přestávce pokračují s 15 milionovým týdenním výživným.

To se zdá být v době finanční krize jako hodně velký luxus.

Ronaldo naštval vedení klubu výletem domů na Madeiru

Nezáviděnou situaci ještě podpořil Ronaldův tříměsíční výlet na Madeiru. Nejprve za nemocnou matkou Dolores, poté na oslavu sestřin narozenin. Když se nevrátil, namíchl vedení i fanoušky.

Teorii o nespokojenosti se vzájemnou spoluprací nepodpořila ani neproměněná penalta po restartu italského fotbalu. V pohárovém semifinále s AC Milán ji hvězdný Portugalec zahodil, po konečném hvizdu si ale mohl nakonec oddychnout. Juventus postoupil po bezbrankové remíze díky vstřelenému gólu na půdě soupeře z prvního duelu.

Naprázdno vyšel hvězdný Portugalec i v následném finále s Neapolí, slavit mohl až v prvním ligovém duelu po restartu. Na půdě Boloni si v pondělí ve 23. minutě opět stoupl s míčem na penaltový puntík a pro tentokrát se nemýlil, hosté i díky jeho trefě zvítězili nakonec 2:0.

Přesto se italským fotbalem nese zajímavá zpráva. Juventus hledá na hvězdného Portugalce kupce.

Značka: spěchá. Cena? Necelé dvě miliardy korun (60–70 milionů eur).

Cristiano Ronaldo s úsměvem na tváří. Přetvářka?

Jistě, je to méně, než stál „Starou dámu“, jenže tehdy byl také o dva roky mladší. Dnes je Ronaldovi už pětatřicet let. I když se stále drží díky své obrovské zarputilosti ve skvělé fyzické kondici, přesto je to už na špičkového fotbalistu požehnaný věk.

Většina klubů se navíc potýká s finančními problémy způsobenými koronavirovou krizí (ano, Juventus není výjimkou) a je téměř jisté, že slavný Portugalec rozhodně nebude chtít – předchozím řádkům navzdory – příliš slyšet o snížení platu.

V každém zápase se nedaří. Ronaldo byl i pod terčem kritiky

Zájemci se najdou

Variant je i přes výše zmíněné problémy hned několik. Co takhle mocné duo Paris Saint-Germain, Manchester United? Katarští šejkové z města lásky svůj obdiv k CR7 netají. Pokud navíc přijdou o Mbappého či Neymara, o něž se zajímají španělské velkokluby, bude potřeba náhrady. Své by mohli říct i Rudí ďáblové. Návrat na Old Trafford? To by byl panečku příběh.

Méně pravděpodobnější je pak comeback do Realu Madrid, který je po odchodu Ronalda minimálně poloviční. Po tříleté nadvládě v Champions League se Los Blancos hledají, pomoct by jim však měl Erling Haaland či zmíněný Kylián Mbappé.

Cristiano Ronaldo po boku Adriena Rabiota.

Reálnější obrysy začala nabírat naopak cesta do USA. Tamní MLS totiž získala prestiž už v dobách Ibrahimovičových. Teď by po projektu Davida Beckhama a jeho Interu Miami mohla přijít další pecka. „Před pár lety mi něco řekl,“ nechal se slyšet jeho bývalý reprezentační kolega Nani a pokračoval: „Asi skončí v Americe. Není to stoprocentní, ale dost pravděpodobné.“

Otázka zní: Není to brzy? Stále má co nabídnout. A Ronaldo, v pětatřiceti? Žádný věk. Klidně může být fotbalovým Jardou Jágrem...