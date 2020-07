Anglie loví bundesligový poklad z Dortmundu. Sancho se chystá domů, kam zamíří?

Praha Předčil i ta nejoptimističtější očekávání. Ve dvaceti letech má statistiky z říše snů, obráncům je z jeho počínání nevolno a cenovka? Ta neustále roste. Jadon Sancho, ten žlutočerný poklad. Kam zamíří nejžhavější zboží fotbalového trhu?

Když v roce 2017 zamířil do Dortmundu, platil za obrovský talent. Za Manchesteru City jej Borussia vykoupila za sedm miliónů eur. Z dnešního pohledu opravdu směšná částka.

Během dvou let se totiž Sancho vypracoval v oporu aktuálního vicemistra Bundesligy. V minulé sezoně se mu například podařilo na lavičku vystrnadit již jasnou posilu londýnské Chelsea Christiana Pulisice a rovněž se probojovat do reprezentačního kádru Albionu.

A statistiky? Třináct branek, šestnáct asistencí. Obdivuhodné.

V aktuálním ročníku, který pro Dortmund skončil 27. června, si Sancho připsal shodně dvacet tref a dvacet přihrávek.



Bavíme se tu o největším pokladu Bundesligy? Ano! Vedle Roberta Lewandowskiho a Tima Wernera…

I přestože má Sancho smlouvu až do roku 2022, příliš lidí nepochybuje, že bude měnit dres už teď v létě. A to za rekordní balík.

Když odcházel ze Signal Iduna Parku Ousmane Dembélé, Barcelona vysázela 125 miliónů eur. Podle Bildu (německý deník) si teď BVB říká o 10-20 miliónů eur více.

V Dortmundu vyrostl ze Sancha opravdu úžasný fotbalista

To by znamenalo, že je anglický reprezentant hned třetím nejcennějším fotbalistou na světě. Podle studie odborníků z CIES Football Observatory (uznávané výzkumné skupiny) patří první dvě příčky dvojici Kylián Mbappé a Rahaem Sterling.



„Je moc dobrý na to, aby čekal další rok,“ tvrdí Dietmar Hamann, bývalý německý reprezentant, hráč Liverpoolu, Bayernu či Citizens.

„Liverpool a Manchester City se vzdálily od všech ostatních týmů v Premier League, ale United jsou stále zajímavou značkou. Red Devils se vrátí na výsluní a Sancho by jim mohl pomoct,“ nastínil možné destinace anglického mladíka Owen Hargreaves, někdejší záložník Bayernu Mnichov.

Důležitou postavou v rozletu Jadona Sancha je i kouč BVB Lucian Favre.

O tom, že by Sancho pasoval do koncepce aktuálního anglického mistra nepochybuje ani sám klenot liverpoolské obrany Trent Alexander-Arnold: „Na reprezentačních srazech se bavíme o různých věcech. Přál bych si ho na Anfieldu. Náš tým by zlepšil a my bychom zlepšili jeho.“



Sancho téměř jistě zvolí návrat domů. Otázkou zní, který anglický velkoklub si vybere pro svůj další rozlet… Kdo uloví ten cenný bundesligový poklad?