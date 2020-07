Sedm let, titul i jízda Evropou. Je to těžké, ale jako hráč ve Spartě končím, loučí se Costa

Praha Naposled vyšel na trávník sparťanského stadionu a kynul tribunám, na kterých však nikdo nebyl. "Ahoj sparťani. Je pro mě těžký vám to oznámit. Ve Spartě jako hráč končím," řekl Costa Nhaimonesu do kamery klubové televize.

Costovi vypršel kontrakt a klub mu nový nenabídl. I proto, že obránci ze Zimbabwe je už čtyřiatřicet a v poslední době už to z jeho strany nebylo ono. Odchází po sedmi letech.

„Ale jeho příběh ve Spartě dnešním dnem nekončí. Na čas nás opustí, chce ještě hrát v zahraničí, ale doufám, že po konci kariéry se k nám připojí zpátky a bude v klubu působit v jiné než fotbalové roli,“ zdůraznil pro klubový web sportovní ředitel Tomáš Rosický.

V létě 2013 to pro Spartu bylo terno, když Costu získala ze Zaglebie Lubin. Stal se oporou mužstva na hřišti, byl oblíbený v kabině. Díky angažmá v Polsku rozuměl češtině a brzy se naučil i obstojně mluvit.

Pro fanoušky se stal miláčkem, i pro svůj později někdy nesmlouvavý styl boje.

Nastupoval na pozici levého obránce, poté i na postu stopera. V lize odehrál 146 utkání, dal devět branek. Další tři desítky zápasů přidal v pohárové Evropě.

Byl jedním ze strůjců titulu i triumfu v českém poháru v roce 2014, stejně tak hrál důležitou roli při cestě do čtvrtfinále Evropské ligy na jaře 2016.

Nosil kapitánskou pásku.

V posledních letech ho však trápila svalová zranění, což s sebou logicky neslo i pokles formy.

„Já bych zůstal, ale jsem profesionál, takže je třeba rozhodnutí klubu i trenéra respektovat. Chtěl jsem říct, že to s vámi bylo úžasný, nemám slov. Mrzí mě, že končím, ale tak to je. Je to fotbal,“ prohlásil Costa směrem k fanouškům.

„Přeju vám hodně štěstí a doufám, že se ještě uvidíme. Ať se daří, děkuju vám,“ loučil se dojemně a s obtížemi skrýval slzy.

V posledním ligovém ročníku nastoupil k sedmi utkáním v základní sestavě, dvakrát střídal na závěrečnou minutu. Tu úplně poslední odehrál před týdnem v derby na Slavii (0:0). Tam se rozloučil v zápase.

„V průběhu času se stal pravým sparťanem. Je příkladem toho, že i cizinec může být pro Spartu velkým přínosem, pokud má správný charakter a identifikuje se s klubem a jeho hodnotami,“ zdůraznil Rosický. „Přejeme mu to nejlepší a těšíme se, až se k nám vrátí.“

Costa je nyní jedním z řady hráčů, kterým vypršel kontrakt a v klubu v minulých dnech skončili. Spartu opustili turecký obránce Semih Kaya a kamerunský záložník Georges Mandjeck.

Na předčasném rozvázání smlouvy se Sparta domluvila s izraelským křídelníkem Talem Ben Chaimem.

Hostování z Fiorentiny vypršelo mladému českému útočníkovi Martinu Graiciarovi a Sparta oznámila, že dál o jeho služby usilovat nebude.

Naopak chce udržet gabonského středopolaře Guélora Kangu, podle hlasování fanoušků nejlepšího hráče sezony. Nabídla mu novou smlouvu a čeká na jeho vyjádření.

A zájem má dál i o slovenského stopera Dávida Hancka, jemuž rovněž skončilo hostování z Fiorentiny. Sparta jedná o jeho přestupu.