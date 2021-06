Boj o V.I.P. hosty. UEFA hrozí Britům odebráním finále Eura, pokud neudělí výjimku smetánce

Londýn/Praha Evropská fotbalová asociace (UEFA) je připravena přesunout finále letošního Eura na starý kontinent, pokud budou v Británii budou platit karanténní omezení pro zahraniční návštěvníky. V takovém případě by londýnské Wembley nahradila maďarská Budapešť a Puskás Aréna.

Hodně, opravdu hodně stála Velká Británie o pořádání závěrečné fáze letošního Eura. Dokonce natolik, že od 21. června měla vláda povolit protiepidemické restrikce natolik, že obří Wembley (80 tisíc diváků) by mohlo být na semifinále 6. a 7. července a hlavně finále 11. července zaplněno z poloviny své kapacity.

Jenže obavy z šíření mutace koronaviru pojmenované Delta odložily tuto etapu o měsíc, tedy na 19. července. A to je problém. V zemi totiž platí přísná karanténní omezení pro zahraniční návštěvníky.

Desetidenní izolaci by bylo v podobném případě nemožné splnit, tedy pokud by se do finále neprobojovaly ostrovní reprezentace. Kvóty a lístky pro tábory finalistů se totiž logicky přidělují až po semifinále. A pět, případně čtyři dny mezi těmito duely je málo.



Vedení evropského fotbalu ale trápí také její smetánka, tedy čelní představitelé a sponzoři. Ti sice nejsou tak úplně vázáni na konkrétní finalisty, navíc v případě politiků platí výjimky, přesto držet 2500 vysoce postavených a bohatých lidí v Londýně deset dní předem v karanténě?

„Vždycky máme plán B. Stále ale věříme, že se finálový týden odehraje v Londýně,“ zní v prohlášení organizace vedené Aleksanderem Čeferinem. Tím plánem B je Maďarsko, kde se už první duel skupiny mezi Maďary a Portugalci (0:3) hrál bez jakýchkoliv omezení. Země už v předchozích měsících nabídla stadion pojmenovaný po legendě Ferenci Puskásovi několika zápasům Ligy mistrů, jejichž uspořádání v domovských zemích komplikovaly cestovní restrikce.

Maďarský svaz je připraven zaskočit i nyní. „Maďarští organizátoři se soustředí na uspořádání čtyři budapešťských zápasů. Svaz je ale připraven hostit jakoukoliv vrcholnou fotbalovou událost,“ uvedl mluvčí maďarského svazu v zemi, který od příštího týdne nabídne návštěvníkům schengenského prostoru volný pohyb.

Pro Brity by případná ztráta finálového týdne Eura byla obrovskou ztrátou. Premiér Boris Johnson totiž nyní balancuje na hraně. Na jedné stran ve čtvrtek v zemi zaznamenali 11 007 nově nakažených onemocněním covid-19, což je nejvyšší denní přírůstek od 19. února, takže jsou obavy jeho kabinetu pochopitelné.

Na druhé straně je zde sportovní politika. Ostrovní země udělala pro pořádání zápasů Eura ve skupinách i vyřazovacích bojích maximum, osoba Johnsona v těchto jednáních hraje výraznou roli. Důvodem je totiž i skutečnost, že Britové mocně touží po pořádání světového šampionátu v roce 2030. A letošní (odložené) Euro je k tomuto snu mělo posunout.

„On i jeho vláda ale mohou za to, že rostou počty nakažených. Máme problémy s očkováním, které je pomalé, zároveň jsme otevřely hranice příliš brzo. A novou mutaci koronaviru Delta jsme vzali na lehkou váhu,“ bušil ve čtvrtek do vlády stínový ministr zdravotnictví Jonathan Ashworth.

„Chápeme tlaky, kterým britská vláda čelí, a doufáme, že se nám povede najít uspokojivé řešení celé situaci, kterou neustále konzultujeme,“ dodal mluvčí UEFA pro britský Independent s tím, že se pro všechny účastníky finálového týdnu Eura řeší výjimka v případě, že by přicestovali do Londýna jen na 24 hodin. Otázkou je, zda je něco podobného logisticky možné – přesunout třikrát během tří dní ve 24hodinových cyklech zhruba 40 tisíc lidí….