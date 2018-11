VIDEO: Brankáře Zlámala napadli skotští fanoušci. Během zápasu dostal pěstí

EDINBURGH/PRAHA Místní derby jsou vždy vyhecovaná. V Čechách se o tom opět přesvědčíme v neděli, kdy na Letnou zamíří Slavia, o level výše posunuli násilnosti fandové při edinburghském derby Heart of Midlothian – Hibernian. Trenér hostů byl trefen mincí, a během zápasu byl dokonce napaden český brankář Zdeněk Zlámal.

V zápase padlo osm žlutých karet, z toho dvě pro hostujícího Kamberiho, jenž byl vyloučen. Už předtím na hrací plochu vběhl jeden z příznivců, jenže to nebylo vše.

Blížil se konec zápasu, stále se hrálo bez branek, ale najednou domácí hráči skórovali. To už ale byl praporek pomezního rozhodčího nahoře a gól tak nebyl uznán. Emoce chtěl ještě více rozdmýchat hostující trenér Neil Lennon, který se obrátil k fandům Hearts a začal je provokovat oslavnou gestikulací.

It is fair to say it all kicked off in the Edinburgh derby last night...



A last-minute disallowed goal, celebrated by Neil Lennon, caused carnage.



More: https://t.co/V0RqjIYjZy pic.twitter.com/CxRKcqEcfw