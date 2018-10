Čelůstka, nová opora zadních řad reprezentace: Mám z toho dobrý pocit

Charkov (Od našeho zpravodaje) Kdyby nechyběli tradiční stopeři, třeba by se na hřiště ani nedostal. Fotbalový obránce Ondřej Čelůstka nicméně proti Slovensku potvrdil, že je v národním mužstvu právem. Patřil mezi ty, které (nejen) veřejnost hodně chválila. A ukázal, že by na něm česká defenzíva klidně mohla stát.

„Z výkonu v zápase se Slovenskem jsem měl dobrý pocit, docela se mi to povedlo,“ usmíval se v lobby charkovského hotelu, kde přebývají čeští reprezentanti. „Navíc jsem v nároďáku hrál poprvé stopera a jsem rád, že to vyšlo.“

S přihlédnutím k vítěznému duelu Ligy národů v Trnavě je až s podivem, že devětadvacetiletý Čelůstka nasbíral pouhých pět reprezentačních startů.

Možná ho předchozí trenéři viděli jako krajního (pravého) beka, kde je dlouholetý přetlak? Na této pozici Čelůstka nastupoval nejčastěji - v Turecku, v anglické Premier League i na norimberské štaci ve druhé bundeslize.

Přitom sám sebe vidí uprostřed obrany, kde hodně hrál při premiérové sezoně v Antalyasporu a v posledních rocích tam nastupuje stále častěji.

„Na této pozici se cítím dobře,“ přitakal. A v sobotu důvěru trenéra Šilhavého splatil vrchovatě. „Čelda byl ze začátku trochu nervózní, Nemec je silný a dobrý útočník. Ale postupně to zvládal, v soubojích byl z našich jeden z nejlepších,“ chválil ho kouč.

Čelůstka, který se do národního týmu vrátil po roce, si řekl o to, aby ve středu defenzívy nastupoval i po návratu obvyklých stoperů Tomáše Kalase s Markem Suchým, které vyřadilo zranění.

Mohl by se stát novým lídrem obrany? „Zodpovědnosti se nezříkám,“ poví klidně a vzápětí dodá, že má radost z klapající spolupráce s Jakubem Brabcem. „Měl jsem z toho dobrý pocit. Fungovalo nám to. Nejde to udržet bez chyb 90 minut, okénka se najdou, ale dojem z toho mám pozitivní.“



O Čelůstkově pozici hodně napoví úterní střetnutí s Ukrajinou, která Česko v září porazila 2:1. V Uherském Hradišti ho navíc silně přehrávala.

„První utkání s nimi se nám nepovedlo, chyběla aktivita a agresivita. Ukrajina je ještě o malinko lepší než Slovensko, má technicky vyspělé a rychlé hráče,“ pravil.

„Má kvalitní fotbalisty na lajnách a musíme jim to co nejvíce znepříjemnit. Jsou nadaní, rychlí na míči, mění si prostory. Nebude to lehký úkol.“



Češi s Čelůstkou v srdci obrany ho však musejí zvládnout, protože v Charkově budou hrát o šanci na udržení se v boji o první příčku ve skupině.

K tomu potřebují zvítězit, remíza přisoudí postup do nejvyšší divize soupeři.

„My chceme vyhrávat všude. Od toho tady jsme, abychom potěšili lidi. Já chci vyhrávat, to je to nejdůležitější,“ dodal Čelůstka.