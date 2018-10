Federální derby o všechno. Čeští fotbalisté nastoupí poprvé pod koučem Šilhavým

PRAHA/TRNAVA Vítěz získá naději na setrvání ve druhé výkonnostní skupině Ligy národů. Poražený bude blízko sestupu na úroveň Maďarska nebo Estonska. Čeští fotbalisté dnes od 15.00 hodin poprvé nastoupí pod novým trenérem Jaroslavem Šilhavým. A hned v třaskavém derby proti Slovensku.

Slovensko–ČR Duel Ligy národů startuje dnes od 15.00 hodin (ČT sport).

Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič - Kajtazovič, Ponis (všichni Slovin.). Předpokládané sestavy: Slovensko : Dúbravka - Šatka, Škrtel, Škriniar, Hubočan - Kucka, Hamšík - Mak, Duda, Weiss - Nemec.



: Dúbravka - Šatka, Škrtel, Škriniar, Hubočan - Kucka, Hamšík - Mak, Duda, Weiss - Nemec. ČR : Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Brabec, Gebre Selassie - Souček, Pavelka - Barák, Dočkal, Jankto - Krmenčík.

: Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Brabec, Gebre Selassie - Souček, Pavelka - Barák, Dočkal, Jankto - Krmenčík. Zápas sledujte v podrobné online reportáži na Sport.lidovky.cz.

Poslední vzájemný zápas (příprava, 31. března 2015, Žilina): Slovensko–ČR 1:0 (0:0)



Česko prohrálo tři z 10 vzájemných soubojů, zposledních 4 ale vyhrálo jediný. Na půdě soupeře slavili Češi jednou (3:0 v roce 2006, coby asistent u toho byl i Šilhavý)

Liga národů, která se letos hraje prvním rokem, má za sebou první dvě kola. Češi i Slováci si zatím připsali prohru s Ukrajinou, nyní minimálně jeden z týmů nulu na bodovém kontě umaže.



„Není to jednoduché, protože se změnili trenéři v rozehrané soutěži. Nechci, aby to vyznělo jako výmluva, ale za ten krátký čas moc udělat nejde. Spíš zapracovat na hlavě, aby to kluci na hřišti odmakali a mohli se podívat sami sobě do očí,“ tvrdí nový kouč českého výběru Jaroslav Šilhavý.



Ten si na střídačku reprezentace jako hlavní trenér sedne poprvé. V září nahradil odvolaného Karla Jarolíma, pod jehož vedením reprezentace nepostoupila na mistrovství světa a na podzim přidala zmíněnou domácí prohru s Ukrajinou (1:2) a debakl v přáteláku od Ruska (1:5).

Šilhavý ale už v minulosti u národního týmu působil. Mezi roky 2001 až 2009 byl asistentem trenéra Karla Brücknera a poté i Petra Rady. „Je to velká výhoda, že mám za sebou tuhle velkou školu. Probírali jsme to i s panem Brücknerem. Ta zkušenost je k nezaplacení,“ prohlásil po jmenování Šilhavý.

Favoritem dnešního klání jsou domácí svěřenci trenéra Jána Kozáka, kteří jsou na žebříčku FIFA šestadvacátí (Češi jsou 47.). Ač v kvalifikaci na mistrovství světa neuspěl ani jeden z bývalých federálních partnerů, Slováci předvedli ve skupině s Anglií, Skotskem nebo Slovinskem o hodně přesvědčivější výkony.

V nové soutěži ale ztrácí Češi i Slováci na vedoucí Ukrajinu už šest bodů. „Oba týmy potřebují vyhrát, remíza situaci ohledně prvního místa ve skupině neřeší,“ řekl Kozák.

Ten vedl reprezentaci našich sousedů i při posledním vzájemném zápase. „Ten zápas měl též své kouzlo, teď je to soutěžní utkání. Ale já ten zápas beru jako každý jiný. My trenéři jsme během celého působení stále pod tlakem výsledků, takže i ten a vše okolo je stále stejné,“ vzpomínal na výhru svých barev 1:0, kterou brankou zařídil Ondřej Duda.

Českou reprezentaci povede do utkání jako nový kapitán záložník Philadelphie Bořek Dočkal. „Je to pro mě samozřejmě pocta, moc si té důvěry vážím. Myslím, že je tady širší okruh hráčů, kteří by tu funkci byli schopni zastávat. A nemyslím, že se moje role v týmu páskou nějak výrazně mění,“ uvedl Dočkal.

Utkání se hraje na trnavském stadionu Antona Malatinského s kapacitou 19 200 diváků, který je beznadějně vyprodaný. „Čeká nás bouřlivé prostředí, velká rivalita. Cítím to i z rozhovorů s klukama tady ze Slovenska. Věřím tomu, že to bude velký zápas. Těšíme se na to,“ dodal Šilhavý.