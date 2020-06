Co přinese poslední ligové kolo? Bitva o poháry vrcholí, Baník se klepe o místo

Kdo se dostane mezi fotbalovou elitu, kdo si zahraje o poslední místo v Evropské lize a komu se nevyhne skupina o udržení? Některé příčky jisté jsou. Například Slavia určitě vstoupí do nadstavby z první příčky následovaná Plzní, Příbram s Opavou se podělí o dno tabulky. Někde však bude probíhat tuhý boj až do poslední chvíle.

Nejlepší a zároveň nejhorší pozici má zřejmě Baník. Momentálně se nachází na šesté příčce, poslední, která zajišťuje účast ve skupině o titul.

V nedělním 30. kole o ni může přijít. Na paty ostravskému celku šlapou České Budějovice, které se představí na půdě poslední Opavy. Šanci má ale i Slovácko, pokud se vypořádá se Spartou.

„Víme, jak se věci mají. Pro nás je samozřejmě nejlepší scénář v Liberci vyhrát a zajistit si páté místo a tím i dobrou výchozí pozici pro závěrečnou část,“ uvědomuje si trenér Baníku Luboš Kozel. Pokud jeho výběr zvítězí, může být v klidu. V případě remízy či prohry ale bude muset sledovat výsledky ostatních a to na psychice nepřidá.

Překvapením letošního ročníku je nováček ligy. Budějovice jsou na nečekané sedmé příčce a stále mohou o elitní část zabojovat.

„Asi nikdo nepočítal s tím, že kolo před koncem základní části budeme moci přemýšlet o skupině o titul. Myslím, že pro klub je to obrovský úspěch. Uděláme vše pro to, abychom uspěli,“ vzkázal do Ostravy kouč Dynama David Horejš. Právě na úkor Baníku by totiž postoupit mohli.

30. kolo první fotbalové ligy Neděle 14. června, od 17.00 hodin (všechny zápasy mají jednotný výkop):

Slavia Praha (1. místo v tabulce) – Zlín (13.), Olomouc – Viktoria Plzeň (2.), Bohemians (10.) – Jablonec (3.), Slovácko (8.) – Sparta Praha (4.), Liberec (5.)– Baník Ostrava (6.), Opava (16.) – České Budějovice (7.), Karviná (14.) – Mladá Boleslav (9.), Teplice (12.) – Příbram (15.).

V opačné pozici je Mladá Boleslav. Ta se po skvělém podzimu ocitla v krizi. Z pěti posledních zápasů vybojovala pouze dva body za remízy s Libercem a Zlínem. Definitivně tak přišla o možnost zahrát si v elitní šestce, ale co víc, stále ještě může spadnout do bojů o záchranu.

„Abych byl upřímný, na umístění v šestce jsme po všech odchodech, které nás potkaly během zimní přestávky, pomýšleli jen okrajově. Mezi nejlepšími týmy tabulky nejsme zcela zaslouženě, odráží to naši aktuální sílu. Hrozba účasti ve skupině o záchranu samozřejmě není příjemná, ale jedná se o vyvrcholení našich špatných výkonů,“ uznal hořkou pravdu pro LN kouč Jozef Weber.

Na dálku svede se Středočechy bitvu Olomouc. Ta jako jediná z nižších pater má možnost si skupinu o Evropu ještě zahrát.

„Naděje na umístění v desítce pořád žije. Proti Plzni se o to popereme,“ burcuje hráče kouč Sigmy Radoslav Látal.

Nedělní ligové kolo nabídne od 17.00 hodin všech osm zápasů.

Na Lidovky.cz/sport budeme průběžně mapovat dění ze všech stadionů v souhrnném článku.