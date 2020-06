Velká bída. Hráči hazardují s vlastní budoucností, štve trenéra Boleslavi Webera

Mladá Boleslav Fotbalisté Mladé Boleslavi se topí v krizi, jediná výhra z posledních jedenácti ligových kol budiž jasným důkazem. „Nacházíme se ve složité situaci. Všichni bychom měli udělat maximum pro to, abychom dohráli sezonu se ctí,“ neskrýval po domácí prohře s olomouckou Sigmou nespokojenost trenér Středočechů Jozef Weber.

Jak byste zhodnotil utkání proti Olomouci?

Nejprve bych chtěl pogratulovat vítězi. Sigma byla jednoznačně lepší a zaslouženě vyhrála. My jsme zaostávali v důrazu, v rychlosti, v technice i ve všech ostatních herních aspektech. Nacházíme se ve složité situaci, nemáme výsledky. Výkon proti Olomouci mě ale opravdu zklamal. Takhle špatný první poločas domácího utkání jsem v Mladé Boleslavi ještě nezažil. Mrzí mě to hlavně kvůli fanouškům, kteří nás celý zápas podporovali. Z naší strany velká bída, těžko se mi to hodnotí.

Definitivně jste přišli o naději na elitní šestku, naopak vám hrozí pád do bojů o záchranu. Právě jedenáctá Sigma na vás kolo před koncem ztrácí jen tři body. Děsí vás to?

Spíše mě děsí výkon, který jsme proti Olomouci předvedli. Abych byl upřímný, na umístění v šestce jsme po všech odchodech, které nás potkaly během zimní přestávky, pomýšleli jen okrajově. Mezi nejlepšími týmy tabulky nejsme zcela zaslouženě, odráží to naši aktuální sílu. Hrozba účasti ve skupině o záchranu mi samozřejmě není příjemná, ale jedná se o vyvrcholení našich špatných výkonů.

Během prvního poločasu musel ze hry klíčový stoper Alexej Tatajev. Už víte, co s ním je?

Zatím nevíme, čekáme na výsledky vyšetření. Doufám, že se nejedná o nic vážného. Jeho absence by pro nás byla další ránou, která by ještě ztížila aktuální situaci.

Co se dělo mezi poločasy v kabině? O přestávce jste sáhl k dalším třem střídáním.

Hráčům nebylo třeba změny v sestavě jakkoliv vysvětlovat. Kdybych se rozhodl stáhnout ze hry kohokoliv, nikdo by se tomu nemohl divit. Ani jeden výkon nedosahoval prvoligových měřítek. Chtěli jsme s tím pořádně zamíchat, a proto jsme se rozhodli sáhnout hned ke třem střídáním. Pouze u Dominika Maška jsme zohlednili, že se vrací do zápasového tempa po vleklých zdravotních problémech. Druhý poločas vypadal v našem podání o něco lépe, ale, bohužel, zápas jsme už nezvrátili.

Po restartu ligy stále čekáte na vítězství. Leží na týmu ona pověstná deka?

Zřejmě ano, ale není k tomu důvod. Pokud bychom byli pod tlakem vedení a museli sezonu zakončit třeba v elitní trojce, tak bych to pochopil, ale takhle? Všichni bychom si měli uvědomit, že Mladá Boleslav je kvalitní fotbalovou adresou, a udělat maximum pro to, abychom dohráli sezonu se ctí. Hráči musí pochopit, že nehazardují jen se jménem klubu, ale i s vlastní budoucností. Taky by se brzy mohlo stát, že budou hrát někde jinde.