Kopicova odveta. Plzeňský křídelník odpověděl na Guľovu kritiku gólem a asistencí

Plzeň Plzeňský záložník Jan Kopic v zápase 29. ligového kola se Zlínem pomohl favoritovi gólem a asistencí k domácímu vítězství 3:0. Třicetiletý fotbalový reprezentant měl radost, že částečně napravil nepovedené vystoupení v nedělním šlágru na Slavii, po kterém ho kritizoval i trenér Viktorie Adrian Guľa.

Slovenský kouč po nedělní bezbrankové remíze v Edenu pokáral Kopice za nevýrazný výkon v roli náhradníka s tím, že hráč jako on má do utkání přinést úplně jinou přidanou hodnotu.



„Trenér měl pravdu. Naskočil jsem tam a nebylo to dobré. Jsem rád, že jsem to dneska mohl trošku odčinit. Dal jsem gól a na jeden jsem přihrál,“ řekl Kopic v nahrávce pro média.

Především v první půli byl hodně vidět. Ve 25. minutě otevřel skóre po povedeném průniku a křížné střele a trefil se poprvé po šesti kolech. O jedenáct minut později připravil druhou branku pro Jeana-Davida Beauguela.

„Jsem spokojený. Škoda, že jsem ještě nedal gól v druhém poločase, kdy jsem měl šanci na 3:0, mohl jsem tým ještě víc uklidnit. Jedině toho lituju, jinak jsem samozřejmě rád,“ konstatoval Kopic, který si v této sezoně nejvyšší soutěže polepšil na sedm branek a dvě asistence.

Podle něj domácí rozhodil neuznaný gól Jana Kovaříka ze závěru prvního poločasu. „Stál jsem kousek od Koviho a nepřišlo mi, že by hrál rukou, ale VAR rozhodl jinak. To bylo škoda, protože 3:0 v poločase by bylo samozřejmě lepší. Takhle soupeř pořád cítí šanci, že když dá gól, tak můžeme znervóznit. Možná nás to trošku zabrzdilo, i když by se to nemělo stávat,“ uvedl Kopic.



Plzeňští využili zaváhání vedoucí Slavie v Ostravě (2:2) a v tabulce se přiblížili k pražskému obhájci titulu na šest bodů. Do konce ročníku včetně nadstavby zbývá šest zápasů. „Je to povzbuzení, že jsme Slavii trošku stáhli, ale zas musíme být realisti. Šest bodů je pořád hodně a musíme pokračovat. Uvidíme, co z toho na konci bude,“ prohlásil bývalý hráč Jihlavy nebo Jablonce.

Hráči Plzně se radují z prvního gólu.

Guľa tentokrát Kopice pochválil. „V první části tahal naše akce, dal velmi důležitý první gól. Takového ho známe a potřebujeme, aby takovým způsobem křídlo fungovalo, takže velmi solidní. Jsem rád, že dostal šanci, vstřelil gól, pomohl mančaftu, takhle by to mělo být,“ řekl plzeňský trenér na video tiskové konferenci.



„Já to nevnímal jako nějakou tvrdou kritiku. Jen jsem po Slavii řekl, že se nám nepodařily vstupy. To není jen záležitost hráče, to je možná i můj timing. Já bych se už k tomu nevracel. Pro mě je podstatné, aby tak fungovala všechna naše křídla, nejen Honza,“ dodal Guľa.