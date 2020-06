Olomouc živí naději na desítku. Porveme se o to, říká Radoslav Látal

Mladá Boleslav Série tří porážek ukončena. Olomoučtí fotbalisté v rámci devětadvacátého kola nejvyšší soutěže zvítězili na hřišti Mladé Boleslavi 2:0, a stále tak mohou pomýšlet na účast v nadstavbové skupině o Evropu. „Věřím, že se to podepíše na sebevědomí a náladě v mužstvu,“ přeje si trenér Radoslav Látal. Sigmu ale čeká těžký úkol. V sobotu musí vyzrát na rozjetou Plzeň a zároveň doufat v zaváhání konkurentů.

Jak byste zhodnotil utkání v Mladé Boleslavi?

Jsme rádi, že se nám konečně podařilo zvítězit. První poločas se nám povedl. Počínali jsme si hodně aktivně a vypracovali si spoustu šancí. Po přestávce už to tak kvalitní nebylo, trochu nám docházely síly. Definitivní pojistku jsme přidali až v nastavení. Škoda, že jsme nerozhodli dříve, soupeř nám nabídl pár brejků, ale chyběl nám klid ve finální fázi.

S jakou taktikou jste do zápasu šli?

Chtěli jsme navázat na zápas proti Ostravě, proti níž jsme si v útoku počínali solidně. Do sestavy jsme se proto rozhodli příliš nezasahovat. Opět jsme se snažili hodně využívat naše dva hrotové hráče Chytila s Julišem, kteří měli za úkol sklepávat balony do stran, odkud jsme se dostávali k centrům a do zakončení.

Jak moc vám pomohl návrat stopera Víta Beneše?

Víťa je naším kapitánem a duší celého mužstva. Jeho absence byla proti Baníku znát, vzadu jsme se dopouštěli zbytečných chyb. Odehrál povedené utkání, byl velice platný v hlavičkových soubojích a působil jistě.

Nemrzelo vás, že jste šli do šaten pouze s jednobrankovým vedením?

Naše vedení určitě mohlo být výraznější, šancí jsme měli dost. O přestávce jsme kluky v šatně nabádali, aby se vyvarovali zbytečných chyb, které nás provázely v předchozích kolech. Fotbal je nevyzpytatelný, hřiště bylo hodně podmáčené, ale povedlo se nám to ustát a konečně odehrát zápas s nulou vzadu.

Jednalo se o vaše první vítězství po restartu ligy. Velká úleva?

Pro nás je to hodně cenné vítězství. Věřím, že se to podepíše na sebevědomí a náladě v mužstvu. Ještě nás čeká poslední kolo základní části a poté velice důležité utkání semifinále poháru proti Liberci. Naděje na umístění v desítce pořád žije. Proti Plzni se o to popereme.

Viktoria se pod novým trenérem Adriánem Guľou zvedla. Jak se vám líbí její výkony?

Plzeň byla kvalitním mužstvem už před jeho příchodem. Nové prvky, které přinesl trenér Guľa, jim sedly, hrají ve velké formě. Musíme se pořádně připravit. Doufám, že navážeme na vítězství v Mladé Boleslavi a předvedeme další kvalitní výkon.