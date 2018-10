Divák na zápase žáků v Kolíně inzultoval sudího. Kvůli gólu v nastaveném čase

KOLÍN Velice nepříjemnou dohru měl pro rozhodčí duelu starších žáků z minulého týdne mezi Spartou Kolín a Vlašimí. Poté, co hostující tým inkasoval v nastaveném čase druhého poločasu rozhodující gól, jeden z fanoušků inzultoval pomezního rozhodčího.

„Divák vyběhl ze skupinky příznivců hostí do středu hrací plochy a zezadu plácl asistenta rozhodčího oběma rukama do krku,“ popsal do zápisu o utkání hlavní rozhodčí zápasu Josef Vnuk pro Kolínský deník.

Dále uvedl, že se na něj a kolegy Holého s Kratochvílem sesypali fanoušci a všichni tři museli čelit jejich urážkám.

Hostující fanoušci si totiž stěžovali na to, že by se v utkání starších žáků neměl nastavovat čas a navíc jim vadilo že podstatnou část zápasu odehráli Vlašimští v deseti poté, co byl vyloučen jejich hráč.

„Funkcionáři hostí začali vykřikovat, že v žácích se nenastavuje, a to se přeneslo i na diváky,“ podotkl Vnuk.

Jedné z vulgárních urážek se měl dopustit i čtrnáctiletý brankář Vlašimi, který inkasoval červenou kartu po závěrečném hvizdu. Ten dostal trest na pět zápasů.

„Pořadatelská služba vůbec nefungovala,“ upozornil rozhodčí s tím, že se vřavu podařilo rozpustit až přivolané policii.