Doba poMessiovská a poRonaldovská. Bude fotbalu vládnout král Mbappé I.?

PAŘÍŽ/PRAHA V pondělí ukončil desetiletou nadvládu Lionela Messiho a Cristiana Ronalda v anketě Zlatý míč jejich vrstevník Luka Modrič. Skutečným nástupcem na trůnu nejlepšího hráče planety pro další roky by ale měl být stále teprve devatenáctiletý Kylian Mbappé.

Srovnání Mbappého s Messim a Ronaldem, když jim bylo 19 let KYLIAN MBAPPÉ Působiště: PSG

Věk: 19 let

Zápasy za „A“ tým: 38

Branky za „A“ tým: 23

Utkání za reprezentaci: 18

Branky za reprezentaci: 9

Debut v reprezentaci: 18 let, 3 měsíce, 5 dnů

Největší úspěch v tomto roce: mistr světa, vítěz francouzské ligy.

LIONEL MESSI Působiště: FC Barcelona



Rok: červen 2006 - červen 07



Zápasy za „A“ tým: 37



Branky za „A“ tým: 17



Utkání za reprezentaci: 7



Branky za reprezentaci: 3



Debut v reprezentaci: 18 let, 1 měsíc, 24 dnů



Největší úspěchy: vítěz španělské ligy, vítěz Ligy mistrů.

CRISTIANO RONALDO Působiště: Manchester United



Rok: únor 2004 - únor 2005



Zápasy za „A“ tým: 52



Branky za „A“ tým: 10



Utkání za reprezentaci: 16



Branky za reprezentaci: 7



Debut v reprezentaci: 18 let, 6 měsíců, 15 dnů



Největší úspěch: vítěz FA Cupu, druhý na EURO 2004 s Portugalskem

Kdo je aktuálně nejdražším fotbalistou planety? Podle webu transfermarkt.com Francouz Kylian Mbappé, křídelník Paris Saint-Germain.

Není mu ani dvacet a už se řadí mezi nejlepší hráče světa. Kylian Mbappé, úřadující světový šampion a hlavní hvězda fotbalistů PSG, který zastiňuje i Brazilce Neymara. Toho Neymara, jehož vedení klubu přivedlo v srpnu 2017 za skoro šest miliard korun.

Situace v kabině dokonce šestadvacetiletého útočníka dovedla k uvažování, zda se nevrátit do Barcelony. Podle zákulisních informací některých webů se dohodl Brazilec s majitelem francouzského velkoklubu, že jej zpět do Španělska pustí za stejnou částku, za jakou jej koupil.

Což by byl mimořádný šok pro celý fotbalový svět. Neymar by tím de facto přiznal porážku s mladým klukem.

Vánoční fotbalový dárek

Do Štědrého dne roku 1998 chyběly čtyři dny, když se do rodiny alžírské matky a kamerunského otce narodil chlapec, který si později vytyčil za vzor Cristiana Ronalda. Byť fanoušci i experti v něm vidí jiné velké jméno.

„Měl jsem tu možnost hrát s řadou výborných útočníků. A Kylian mi nejvíce připomíná Thierryho Henryho, už jen kvůli jeho rychlosti,“ tvrdí bývalý útočník Monaka nebo Interu Milán Youri Djorkaeff. Ostatně Henry i Mbappé mají společný začátek cesty. Oba fotbalově vyrostli v monackém AS.

„Když jsem se s ním setkal, přišel mi jako hodný, klidný kluk. Ale hoďte před něj míč a úplně se změní,“ podotýká Henry. „Kličkuje, střílí góly, nahrává na ně. S balonem u nohy si dělá, co chce.“

Milníky, které překonal, jsou působivé. První zápas za „A“ tým? Šestnáct let. Sotva stačil sfouknout svíčky na dortu k sedmnáctinám, už se radoval z prvního gólu za dospělé. Ve svém druhém ročníku v Ligue 1, během něhož dosáhl plnoletosti, nastřílel úctyhodných pětadvacet branek. O rok později? 38 zápasů, 23 branek.

Lepší než Messi a Ronaldo

Takové statistiky nemohou nabídnout ani dva vládci poslední dekády. Portugalec Cristiano Ronaldo měl v devatenácti letech v Manchesteru United na dresu legendární číslo 7, nicméně za 52 zápasů skóroval „jen“ desetkrát.

Belgický asistent trenéra Thierry Henry a francouzský útočník Kylian Mbappé.

Argentinský fantom Lionel Messi pak stihl 37 zápasů a 17 branek, což by před dvanácti lety bylo bráno jako skvělé číslo.

Není se tak co divit, že je Kylian Mbappé pro mnohé lídrem nové generace hvězd. V kategorii do 23 let vyniká. Vším. Talentem, uměním a také tržní hodnotou.

Ta činí 180 milionů eur. Že částka, kterou by požadovalo PSG, je daleko vyšší, není třeba dodávat. Stejně jako fakt, že momentálně navíc nemá francouzský gigant rozhodně sebemenší důvod o transferu své perly vůbec uvažovat.

„Jsem hrozně šťastný, že mohu žít život, který jsem si vysnil, ale myslím, že mě řada zážitků minula. Nebyl jsem nikdy jako ‚normální‘ lidé, abych si prošel dospíváním, chodil ven s přáteli, užíval si. Vždycky po mně chtěli, abych se choval jako dospělý. Dnes je mým spoluhráčům třeba čtyřicet a podle toho se musím zařídit,“ uvedl Mbappé v rozhovoru pro magazín Time.

Dobře, chvalozpěvů bylo dost. Kdo by mu tedy mohl v žebříčku náctiletých konkurovat? Řiďme se opět čísly, tržní hodnotou hráčů.

Záložník Leverkusenu Kai Havertz (19) je ceněn na 50 milionů, obránce Matthijs de Ligt (19) z Ajaxu také, brankář AC Milán Gianluigi Donnarumma (19) na 40 milionů eur.

Kylián Mbappé v souboji s Ivanem Striničem.

Mimochodem, k Mbappému se váže v současnosti jeden kuriózní právní spor. Rodiče novorozence z malebného městečka Brive ve Francii pojmenovali své dítě Griezmann Mbappé po dvou strůjcích úspěchu na posledním MS.

Oba fotbalisté by tím mohli být potěšeni, do všeho se ale vložila matrika a prokurátor (francouzské) republiky. „Toto jméno by mohlo dítěti nadělat v budoucnu velké problémy,“ vysvětlují francouzští úředníci, proč jsou proti.