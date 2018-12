‚Naprostý sexismus‘. Populární DJ ‚nutil‘ nejlepší fotbalistku na světě twerkovat

PAŘÍŽ Nejlepší fotbalistka roku dostala poprvé v historii Zlatý míč. Dosud tuto cenu dostávali jen muži a právě nerovnost mezi pohlavím rezonovala nejvíce na pondělním předávání cen v Paříži. Populární francouzský DJ a moderátor večera Martin Solveig totiž vzbudil drtivou vlnu nevole tím, že norskou vítězku Adu Hegerbergovou poprosil, zda na pódiu nezatwerkuje.

Twerk je sice tanec, který tancují jak ženy, tak muži. Známější je však v podání žen a to především kvůli tomu, že se při něm vyzývavě pohybuje pánví a vlní se při něm hýždě.

A proto přišla norské fotbalistce Solveigova žádost nevhodná. „Ne,“ odpověděla stroze a mračila se u toho s tím, že by nejraději z pódia odešla.

Solveig ji alespoň přesvědčil, ať předvede pár tanečních kroků, přesto to nenašlo v publiku příliš pochopení.



Právě Hegerbergová totiž platí za velkou bojovnici za stejné příležitosti ve fotbale, kterých se ženám nedostává.

The DJ presenter asked the first ever women's #BallonDor winner, Ada Hegerberg, to twerk. Her reaction said it all https://t.co/wzTniR9Sig pic.twitter.com/dV6nrO4sS4

Solveig se okamžitě dostal pod lavinu drtivé kritiky. Na jeho twitterový účet přistávaly vzkazy, zda by nutil k twerkingu také vítěze mužské ankety Chorvata Luku Modriče. Řada vzkazů pak bylo bulvární, nejčastějším oslovením pro něj pak bylo naprostý sexista.

To však Solveig odmítl a okamžitě na svůj účet přidal video s omluvou.

„Lidi, byl jsem trochu ohromen a překvapen tím, co jsem si přečetl na internetu. Samozřejmě jsem nechtěl nikoho urazit. Problém bude asi i v tom, že kvůli mé horší angličtině to nevyznělo tak, jak mělo,“ uvedl Solveig.

„Nikdy by mě nenapadlo, že tohle může být považováno za nějaký útok. Zvlášť když uvážíte celý kontext, že jsme já a Ada vše zakončili tancem na píseň Franka Sinatry. Byl to jen vtip. Možná špatný vtip. Omlouvám se těm, koho to urazilo. Promiňte,“ napsal v dalším tweetu.

„Moje hledisko: Nepozval jsem ženu na twerk, ale na tanec na Sinatrovu píseň. Podívejte se na celý úsek. Lidé, kteří mě dvacet let sledují, tak ví, s jakou úctou se chovám a obzvlášť k ženám,“ kál se.



„Vysvětlil jsem Adě celý ten rozruch a ona mi řekla, že rozumí, že to byl vtip,“ dodal Solveig.

Sincere apologies to the one I may have offended. My point was : I don’t invite women to twerk but dance on a Sinatra song. Watch the full sequence People who have followed me for 20 years know how respectful I am especially with women pic.twitter.com/pnZX8qvl4R