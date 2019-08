Dortmund, Atalanta či setrvání v Římě? O budoucnosti Schicka se rozhodne příští týden

Řím Může to být zámožné Lipsko, které se chystá na Ligu mistrů. Může to být skromnější Atalanta Bergamo, která Ligu mistrů vybojovala poprvé v historii. Může to být Borussia Dortmund, německý vicemistr s mimořádným fanouškovským nadšením. Může to být Sampdoria Janov, která sice evropské poháry nehraje, ovšem Patrik Schick se právě tady proslavil. Může to být Fiorentina.

Smlouvu Schickovi nabízí leckdo, proto budoucí kroky fotbalového útočníka, který stál miliardu korun, můžou do konce prázdnin nabrat pozoruhodný směr. Anebo nebudou žádné. Český reprezentant rozhodně o víkendu začne sezonu v AS Řím. Čína se chce dostat na fotbalové MS do Kataru, snaží se naturalizovat devět hráčů „Patrik se připravuje na nedělní zápas proti Janovu, což je jediné, co nás zajímá. Nevíme sice, jestli bude hrát v základní sestavě, ale jinak je ready,“ prohlásil Schickův manažer Pavel Paska. Pokud by se v základní sestavě neobjevil, což je velmi pravděpodobné, může se v příštím týdnu leccos stát. Ačkoli to nikdo nepotvrdí, ve hře je Schickův třaskavý přesun. Buď na hostování. Nebo rovnou na přestup. Patrik Schick z AS Řím a James Milner z Liverpoolu (v bílém) bojují o míč. Musí se rozhodnout do 2. září, což je termín, kdy se v elitních soutěžích zavírá letní přestupní okno. Jen anglická liga už je pasé. Schick ve třiadvaceti letech stále patří mezi žhavé zboží, ačkoli jej uplynulá sezona v Římě nijak zvlášť nenaplnila. Ve dvaatřiceti soutěžních zápasech skóroval jen pětkrát, zhruba do poloviny duelů nastoupil až jako náhradník. Výsadní postavení na hrotu římského útoku, které by Schickovi nejvíc vyhovovalo, si drží bosenský bombarďák Edin Džeko. Ani před novou sezonou italské ligy, která právě startuje, se na tom nic nemění. Džeko je ještě větší king než dřív, protože odmítl odchod do Interu Milán. Tudíž Schick musí čekat.

Kdo by byl spokojený s tím, že hraje málo? I Schickovi dochází trpělivost. Zatímco dřív měl exsparťanský čahoun aspoň zastání v trenérovi a sportovním řediteli, kteří si ho přivedli, teď porozumění a důvěru hledá marně. V AS Řím, který nezískal vstupenku do Ligy mistrů, se během léta všechno převrátilo naruby. Nový trenér Paulo Fonseca má jiné priority. Patrik Schick. Nový sportovní ředitel Gianluca Petrachi rovnou vzkázal, že by Schicka klidně prodal. Ozvali se zájemci, kteří by zaplatili balík, a hned. Z Turecka, Ruska, a dokonce z Číny. Na východní adresy se však Schickovi nechce. Co tedy s ním? Zůstane v Římě, kde má smlouvu do roku 2022, anebo odejde? Ve hře jsou obě varianty, což zároveň zneklidňuje českou reprezentaci, která se Schickem počítá do klíčové zářijové kvalifikace. Ošidné zápasy v Kosovu a Černé Hoře výrazně naznačí, jestli Češi postoupí na mistrovství Evropy 2020.

Schickovy góly by se šikly. Tři jeho zásahy pomohly k šesti kvalifikačním bodům a trenér Šilhavý se Schickem počítá nadále. Vypadá to, že příští týden bude hodně důležitý.