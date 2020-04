Doufám, že Liverpoolu titul udělen bude. Klidně i na prázdném stadionu, nabádá prezident UEFA Ceferin

Londýn Poslední titul získal Liverpool v anglické Premier League před třiceti lety, k zisku toho z letošního roku mu chybí pouze dvě výhry. Jenže pandemie koronaviru přerušila drtivou většinu sportovních soutěží, někteří ze zástupců anglické ligy volají po zrušení letošní sezony. Proti je však prezident UEFA Aleksander Ceferin, nejvyšší slovinský činovník zastává názor, že by měl Reds být udělen titul při jakémkoliv scénáři.

Svěřenci Jurgena Kloppa momentálně vedou Premier League s poklidným náskokem 25 bodů na druhý Manchester City a stačí jim devět kol před koncem pouze dvě výhry k případnému titulu. Jako jedna z nejpravděpodobnějších variant při současném přerušení soutěží se jeví situace, že se duely odehrají bez fanoušků.

„Nikdo nechce hrát zápasy bez fanoušků, nemá to smysl. Představa, že hrajeme na Anfieldu bez nich, je děsivá. S aktuální situací se nějak musíme vypořádat, až ale začne Premier League, musí být s fanoušky. Chceme s nimi slavit titul na stadionu,“ věří opora Liverpoolu Virgil van Dijk.

Na setkání klubů Premier League se zástupci některých týmů snažili navrhnout zrušení sezony 2019/2020, což by znamenalo, že Liverpool by opět zůstal bez domácího titulu, na což reagoval generální ředitel Brightonu Paul Barber. Ten řekl, že by bylo neudělení titulu „neuvěřitelně nespravedlivé“.

Aleksander Čeferin při proslovu.

A v podobném duchu reagoval i prezident UEFA Aleksander Ceferin. Ten sice minulý týden varoval, že se musí sezona znovu rozjet do konce června, jinak by byla anulována, podle něj by ale za jakéhokoliv scénáře měl být Reds titul udělen.



„Nedokážu si představit, že by sezona nebyla ukončena a Liverpool nevyhrál Premier League. Pokud by soutěž nemohla být dohrána, bylo by stále nutné ligu nějak ukončit a korunovat šampiona. Chápu, že by fanoušci byli zklamání, ale doufám, že i pokud se to stane na prázdném stadionu nebo dokonce se liga předčasně ukončí, vyhrají titul tak či onak,“ řekl Ceferin slovinskému deníku EkipaSn.

Že by byl osud a okolnosti klubu z metropolitního hrabství Merseyside tentokráte nakloněný? Liverpool čeká na titul z Premier League dlouhých třicet let..