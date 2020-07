Filippo slaví postup mezi elitu, Simone nahání Juventus. Ovládnou bratři Inzaghiovi italský fotbal?

Michael a Brian Laudrupovi. Frank a Ronald De Boerovi. Gary a Phil Nevilleovi. Fotbalová historie pamatuje spoustu skvělých sourozeneckých dvojic. V současné době přitahuje pozornost především příběh Filippa Inzaghiho a jeho mladšího bratra Simoneho, kteří si po ukončení hráčských kariér dělají jméno i v trenérské branži.

Maminka Marina z nich chtěla mít lékaře. Oba sice získali titul z účetnictví, ale svůj život zasvětili fotbalu. „Jako malí jsme četli Gazzetta dello Sport (italské sportovní noviny, pozn. red.). Každý den jsme projížděli sestavy jednotlivých týmů, úplně nás to pohltilo,“ vzpomínají bratři Inzaghiovi.

O tři roky starší Filippo byl už od dětství nelítostným kanonýrem s fantastickým čichem na góly. Jeho bratr Simone rovněž nastupoval v útoku, ale fotbal vnímal trochu jinak. Na trávníku zkoumal protivníky, hledal jejich slabiny a zajímal se o taktiku.

Většinu hráčské kariéry zasvětil římskému Laziu. Občas putoval po hostováních a v italské reprezentaci si připsal jen tři starty. Naopak „Pippo“ slavil jeden úspěch za druhým. Působil ve velkoklubech jako Juventus či AC Milán. Dvakrát zvedl nad hlavu pohár pro vítěze Ligy mistrů, třikrát triumfoval v nejvyšší italské soutěži a v roce 2006 ovládl s národním týmem mistrovství světa.

Kdo si počká, ten se dočká

Simone Inzaghi pověsil kopačky na hřebík v roce 2010, jeho bratr o dva roky později. S přechodem k trenéřině se jejich kariéry úplně obrátily. Mladší z bratrského dua setrval v milovaném Laziu, šest let se zdokonaloval u mládežnických výběrů. Filippo zakotvil u milánského AC a už po dvou sezonách u devatenáctky byl povýšen do role hlavního kouče A-týmu.

Výsledek? Katastrofa. Až desáté místo v tabulce, jen pětatřicet procent vyhraných utkání, konflikty s hráči a vyhazov po necelém roce. Na Inzaghiho obranu lze říct, že stále trvajícímu pádu velkoklubu z města módy nedokázali zabránit ani ostřílenější kouči. „Pippo“ si snažil napravit renomé v nižších soutěžích. Úspěšné angažmá ve Venezii mu přineslo nabídku z prvoligové Bologně. Ani tam to ale neklaplo. Jen dvě vyhraná utkání z jednadvaceti vyústila v odvolání po sedmi měsících.

„Nezáleží mi na tom, jestli trénuji v Serii A nebo kdekoliv jinde. Ať se děje, co se děje, tuhle profesi miluji,“ neztrácel optimismus a vášeň pro fotbal Filippo Inzaghi. Jeho mladší bratr Simone si na svou šanci trpělivě počkal až do dubna roku 2016, kdy byl po konci Stefana Pioliho jmenován zastupujícím manažerem Lazia.

Pro nadcházející ročník jej měl nahradit Marcelo Bielsa, jenže velezkušený Argentinec se trenérského kormidla u římského celku z neznámých důvodů zřekl už po pouhém týdnu. Vedení poskytlo Inzaghimu plnou důvěru a dobře udělalo. Lazio pod jeho vedením dvakrát obsadilo páté místo v lize, probojovalo se do čtvrtfinále Evropské ligy a ovládlo italský pohár i superpohár.

Sesadí Lazio Ronalda a spol.?

Le Aquille, jak se týmu z hlavního města Itálie přezdívá, mají za sebou skvělou historii. Ligu mistrů si ale nezahráli dlouhých třináct let a na prvenství ze Serie A čekají už od roku 2000, kdy jejich barvy hájil i český záložník Pavel Nedvěd. Čekání na návrat do Champions League už brzy skončí, o účast v základní skupině této milionářské soutěže může Lazio připravit jen malý fotbalový zázrak. A titul? Stále reálný cíl.

Devět kol před koncem ztrácí Římané na vedoucí Juventus čtyři body. Oba týmy se střetnou devatenáctého července, jejich vzájemný souboj by mohl být klíčový. „Tabulka hovoří jasně. Pořád je to daleko, ale zároveň je ve hře spousta bodů. Na každý zápas se stoprocentně připravíme,“ slíbil Simone Inzaghi fanouškům. „V životě existují jen dvě jistoty. Smrt a to, že Lazio se nikdy nevzdá,“ dodal záložník Sergej Milinkovič-Savič.

Srbský reprezentant patří mezi klíčové osobnosti Inzaghiho družiny, podobně jako Ciro Immobile. Třicetiletý útočník prožívá sezonu z říše snů. Devětadvacet ligových utkání, devětadvacet branek. Lepšími čísly se může pyšnit jen Robert Lewandowski z Bayernu Mnichov. „Za svou formu vděčím i trenérovi, máme spolu výborný vztah. Je to naprosto komplexní kouč. Hodně mi připomíná Jürgena Kloppa, oba dokážou hráče skvěle motivovat,“ nešetřil slovy chvály Immobile.

Čas na odvetu

Je jasné, že Simone Inzaghi se plně koncentruje na závěr tohoto ročníku, ale myšlenky na ten příští mu určitě proběhly hlavou. Podruhé v kariéře se totiž v trenérském souboji postaví staršímu bratrovi, který naprosto suverénním způsobem dovedl druholigové Benevento k postupu mezi italskou fotbalovou elitu.

„Rádi bychom tento úspěch oslavili s fanoušky, ale vzhledem k aktuální situaci to není možné. Mrzí nás to, protože si jsem jistý, že by se město zahalilo do našich klubových barev a všichni bychom si to náramně užili,“ posteskl si Filippo Inzaghi. Svému sourozenci má co oplácet. Ještě když stál na lavičce Bologně, v doposud jediném vzájemném střetnutí podlehl Simoneho Lazio 0:2.

Pro svého mladšího bratra má ale „Pippo“ jen slova uznání: „Rozhodně bych nás nechtěl nějak srovnávat. Simone je ve všem lepší, mohu se od něj pouze učit. Sledovat Lazio pod jeho vedením je fantastické.“

Třeba Lazio zvládne stíhací jízdu, předskočí Juventus a Inzaghiovi zakončí sezonu 2019/20 jako šampioni. Jako vládci italského fotbalu. Pokud ano, fotbal napíše další fantastický příběh, která nemá obdoby.