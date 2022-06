Chceš hrát s muži, či ženami? V Německu kvůli transgender mění pravidla, v Anglii hráli první duel proti ženám

Následovala ragbyová federace, jež zakázala těm, kdo se rozhodli pro změnu pohlaví z muže na ženu, účast na mezinárodních soutěžích do chvíle, „kdy bude dokončen další výzkum, jenž dovolí federaci zavést formální politiku začleňování transgender osob“.

V zámoří už osmnáct amerických států zakázalo transgender ženám a dívkám hrát v ženských školních sportovních týmech.

Německý fotbalový svaz (DFB) pak ve středu vyvěsil ve svém sídle duhovou vlajku, aby podpořil končící „LGBT Pride Month“ na podporu nejen těchto menšin, ale také lesbiček, gayů a bisexuálů.

„Fotbal pro každého – to je to, co definuje náš sport,“ zaznělo od prezidenta DFB Bernda Neuendorfa. „Všichni se musíme znovu a znovu za tyto komunity postavit. Slovy i činy,“ přidala Celia Sasišová, viceprezidentka DFB pro diverzitu.

Stalo se tak týden poté, co DFB oznámil změny ve svých soutěžních řádech týkající se nejen transgender, ale intersexuálních a nebinárních osob.

Úprava regulí říká, že tyto osoby mají právo na rozhodnutí, zda budou hrát mužskou, či ženskou soutěž.

Rozhodnutí bude platit už od nové sezony 2022/23 a pro všechny soutěže řízené DFB od juniorů výše. Profesionální i amatérské. Fotbalové i futsalové.

„Fotbal znamená rozmanitost a my se k ní hrdě jako federace hlásíme. Nařízením o právu hrát vytváříme další důležité podmínky pro to, aby mohli hrát i hráči s odlišnou genderovou identitou,“ citovaly svazové stránky Thomase Hitzlspergera, ambasadora diverzity DFB. Ten má na kontě 60 seniorských reprezentačních startů, stříbro z ME, bronz z MS a německý titul se Stuttgartem (2007).

U našich západních sousedů se tak vydali trochu proti proudu.

Krátce před tímto rozhodnutím totiž vydala agentura Reuters zprávu, ve které se píše, že Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) zvažuje napodobit na mezinárodním poli plaveckou FINA.

Dlouho přehlížené téma

„FIFA vzhledem k závažnosti celého procesu nemůže nyní své kroky podrobněji komentovat. Každopádně v současné době po konzultaci s odborníky přezkoumává své předpisy o způsobilosti pohlaví,“ zní ve zprávě.

Mimo jiné nepřímo přiznává, že v této problematice sportovní svět tak trochu zaspal. DFB aktualizoval regule skoro čtyři roky poté, co parlament v prosinci 2018 schválil zákon, díky kterému můžete v Německu v osobních dokladech zaškrtnout v kolonce pohlaví vedle tradičních „muž“ a „žena“ také „různé“ a „bez určení“.

Vždy progresivní britská FA (Fotbalová asociace) se v otázce transgender řídí pravidly z roku 2014. Ta mimo jiné určují, že každý případ je třeba posuzovat samostatně. Zároveň se v něm píše o tom, že by „sexuální orientace ani genderová identita jednotlivce neměla být překážkou pro účast a zážitek z našeho národního sportu“.

Podobně ostatně mluví také u našich západních sousedů, kde poukazují na dva aspekty:

1. Sjednotit pravidla, což ocenila i šéfka ženského a dívčího fotbalu pod hlavičkou DFB Sabine Mammintzschová.

2. Muži, kteří změní své pohlaví, nemají mezi ženami výraznější výhodu. Důvod? „Všichni hráči přece mají různé fyzické síly a schopnosti, které ale vedou k úspěchu jen společně v jednom týmu. Bez ohledu na pohlaví. Zkušenosti nám jasně dokazují, že tato změna pravidel neohrožuje integritu soutěže,“ zní v odůvodnění federace.

Němci totiž dle svých slov testovali pravidlo na zemské úrovni (v Berlíně) už od roku 2019.

Každopádně bude zajímavé sledovat, jak bude celý proces fungovat v praxi.

Bude to ještě dlouhá cesta

V zámoří trvalo jen pár měsíců, než se zvedla obří vlna nevole především v plavání a atletice. A to ve chvíli, kdy na univerzitních soutěžích začala v bazénu porážet své soupeřky 22letá transgender žena Lia Thomasová, která byla ještě v roce 2019 dospívajícím chlapcem.

A také na zmíněných Britských ostrovech mají co řešit.

V únoru se postupně odhlásilo pět klubů z amatérské fotbalové soutěže Super 5 League, která byla založena v roce 2017 na podporu LGBT komunity a která čítá zhruba 50 týmů. Důvodem byla skutečnost, že vedení soutěže zakázalo start trans nebinární hráčce z týmu Camden Bells FC.

„Liga tvrdí, že je tím pravým inkluzivním prostorem, což ale zjevně tak není, když se řídí pravidly FA z roku 2016,“ řekla Sky Sports zakladatelka Bells Hannah Thornleyová.

Každopádně dva měsíce nato (31. března) se v Londýně uskutečnil historicky první fotbalový zápas mezi ženským týmem Dulwich Hamlet FC a TRUK United FC, který je složen výhradně z transgender žen.

A dal tak trochu zapravdu německé studii, ženy zvítězily přesvědčivě 7:0. Je ale třeba dodat, že zatímco za TRUK nastoupily třeba i téměř 60leté trans ženy, Dulwich je poloprofesionálním celkem hrajícím pátou nejvyšší anglickou ženskou soutěž.