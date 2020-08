Fotbal už si nezahraje. Bývalý ruský reprezentant zbil při zápase amatérů sudího a skončil

Moskva Bývalý kapitán ruské fotbalové reprezentace Roman Širokov zbil při pondělním zápase amatérské soutěže v Moskvě rozhodčího. Devětatřicetiletého záložníka, jenž před čtyřmi lety ukončil profesionální kariéru, už začala vyšetřovat policie. Podle listu Sport Express, který dnes o incidentu informoval, může případ skončit u soudu.

Konflikt je zachycen na videu. Širokov, jenž byl v minulosti dvakrát vyhlášen ruským fotbalistou roku, se dostal do sporu s rozhodčím poté, co sudí odmítl nařídit pokutový kop proti soupeři. Po krátké slovní výměně chtěl sudí Širokova vyloučit. Fotbalista ho ale ranou pěstí do obličeje srazil na zem a pak do něho ještě kopl. Teprve poté ho spoluhráči odtáhli ze hřiště a rozhodčího ošetřil lékař.

Širokov, jenž se po utkání za své chování omluvil, už kvůli incidentu přišel o místo televizního komentátora sportovního programu Match TV.