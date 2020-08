‚Naprosto nechutné.‘ Fanoušci vypískali protestující fotbalisty, obránci Dallasu vyhrožovali smrtí

Dallas Hned první duel obnoveného ročníku zámořské MLS (Major League Soccer) na sebe strhl velkou pozornost. Nevzbudil ji však sportovní výkon ale incident, ke kterému došlo krátce před úvodním hvizdem. Hráči Dallasu i Nashvillu poklekli při státní hymně na protest proti sociální a rasové nerovnosti, za což si od fanoušků vysloužili bučení a pískot.

Utkání na dallaském Toyota Stadium bylo tím vůbec prvním, které se ve velkých zámořských soutěžích uskutečnilo alespoň před částečně zaplněnými tribunami. Texaské úřady povolily zaplnění čtvrtiny celkové kapacity, z možných 5100 diváků si ale do ochozů našlo cestu pouze 2912. Všichni museli mít nasazené roušky a dodržovat státem nařízená opatření.

„Ve většině klubů nebude podobný krok možný, ale pokud to situace v dané lokalitě dovolí, chceme dostat fanoušky na stadion. Považuji to za první krok návratu ke sportu, jak jej všichni známe. Uvědomujeme si, že mohou nastat potíže, ale musíme to aspoň zkusit,“ prohlásil komisař soutěže Don Garber.



Dallas, v jehož dresu naskočil do hry i český útočník Zdeněk Ondrášek, nakonec podlehl Nashvillu 0:1. Nováček soutěže si připsal premiérové vítězství v MLS, výsledek ale zůstal druhořadou záležitostí. Gesto představitelů obou týmů na podporu boje proti rasismu se totiž před úvodním výkopem setkalo s hlasitým nesouhlasem: z tribun se valil pískot a bučení, pořadatelská služba musela vyvést jednoho z návštěvníků, který hodil na trávník lahev s vodou.



„Podle mě to bylo naprosto nechutné. Fanoušci na vás bučí kvůli tomu, že si stojíte za tím, čemu věříte. Podporují to miliony lidí, my jsme o tom diskutovali s ostatními týmy i vedením ligy, a pak se takto zachovají fanoušci na našem vlastním stadionu,“ vyjádřil znechucení domácí obránce Reggie Cannon.

Hráči původně chtěli, aby americká hymna vůbec nezazněla, vedení MLS ale jejich požadavek odmítlo. „Lidé nechápou, kvůli čemu jsme si klekli. Myslí si, že si neuvědomujeme, co děláme, což je neuvěřitelně frustrující. Strašně mě to mrzí,“ pokračoval Cannon.

Dvaadvacetiletý fotbalista to za své vyjádření schytal i po zápase. Na sociálních sítích obdržel řadu rasistických zpráv a výhrůžek smrtí. „MLS nehodlá jakékoliv podobné jednání s jednotlivými hráči ani týmy tolerovat. Každý má právo vyjádřit vlastní názor,“ stojí v prohlášení americké fotbalové soutěže.

Další vzájemný souboj Dallasu s Nashvillem se odehraje už v pondělí. Snad se utkání obejde bez dalších excesů a pozornost se vztáhne především na fotbal.