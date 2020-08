Zloději, trapas a životní večer. Choupo-Moting se stal přes noc hvězdou PSG, okusil ale i zklamání

Lisabon Původně neměl do play off vůbec zasáhnout. Teď Maxima Choupo-Motinga v Paříži velebí, protože svým gólem v nastavení poslal PSG do semifinále Ligy mistrů.

Na hřiště šel útočník Maxim Choupo-Moting až v 79. minutě, když střídal nevýrazného Icardiho. V té chvíli a ještě dalších deset minut Paris St. Germain ve čtvrtfinále Ligy mistrů hraném v Lisabonu a výjimečně na jediný zápas prohrával s Bergamem 0:1. Italské překvapení vedlo po gólu Pašaliče z první půle, bylo favoritovi vyrovnaným soupeřem a relativně v poklidu odráželo jeho jalovou snahu o zvrat.

Až přišel bláznivý závěr, jehož hlavním hrdinou byl právě Choupo-Moting. Nejprve v 90. minutě nacentroval do vápna, kde Neymar posunul na Marquinhose, jenž o nohu bránícího Caldary se štěstím vyrovnal. A ve třetí minutě nastavení zakončoval podobnou akci po přihrávce Mbappého sám Choupo-Moting.

„Byl to šílený zápas. Nesmírně těžké utkání i soupeř,“ říkal s radostí i úlevou Choupo-Moting. „Když jsem přišel na hřiště, říkal jsem si: Nemůžeme prohrát, nemůžeme takhle vypadnout. Věřil jsem sobě a věřil jsem týmu. A jak se říká, zbytek už je historie.“

„Cítím obrovský smutek. Vypadalo to, že postoupíme, což by byl obrovský úspěch,“ smutnil trenér Bergama Gian Piero Gasperini, podle něhož ke zvratu notně přispěl nástup Mbappého od 60. minuty. Francouzský kanonýr, jehož kouč Tuchel po zranění šetřil, mdlý projev Pařížanů rozhýbal a pomohl získat herní převahu. „Byl to rozhodující okamžik, ale i tak jsme hráli přesně podle plánu a byl to vyrovnaný souboj. Víc jsme dělat nemohli,“ dodal Gasperini.

Ale zpět k ústřední postavě, která původně ani neměla být k dispozici. Trenér Tuchel se totiž rozhodl německo-kamerunského hráče nechat pro vyřazovací boje Champions League mimo soupisku, místo něho dostal přednost třetí brankář Marcin Bulka. „Tohle rozhodnutí se ho hodně dotklo, ale kdyby s tím chtěl něco dělat, stejně by to ničemu nepomohlo,“ líčil útočníkovy pocity jeho otec a agent zároveň Just Choupo-Moting, „Trpělivě to snášel, zůstával pozitivní a snažil se ze sebe dál vydat pro PSG to nejlepší.“

Větší nepříjemnosti Maxim Choupo-Moting zažil v minulých dvou letech. V závěru roku 2018 se mu dvakrát během měsíce do pařížského bytu dobývali zloději. Napoprvé, když zrovna hrál proti Liverpoolu, lapkové odnesli šperky a kabelky za 600 tisíc eur. Podruhé se za lupem odvážili dokonce na Vánoce, to je však vyrušil alarm, a tak k vážnějšímu incidentu nedošlo. Přesto se Choupo-Moting raději odstěhoval do hotelu a zvažoval bezpečnější bydlení i pro rodinu.

Loni se mu zase „povedl“ na hřišti pořádný trapas. Chtěl ještě doklepnout do opuštěné sítě Štrasburku jistý gól, ale zasáhl balon tak nešikovně, že jej na brankové čáře zastavil. I když tím jen oddálil oslavy mistrovského titulu PSG, smál se mu celý fotbalový svět. „Byl jsem hodně rychlý, tak jsem se bál ofsajdu. Nechtěl jsem také připravit spoluhráče o gól, tak jsem zazmatkoval, přitom stačilo nechat dokutálet míč do brány,“ soukal pak ze sebe 31letý rodák z Hamburku, který má německého otce a kamerunskou matku.

Hráči PSG se radují z výhry

Kromě rodného města hrál také za Norimberk, Mohuč, Schalke a anglické Stoke, a přestože nikde nedal více než deset gólů za sezonu, koupili ho PSG do své útočné vozby vedle kanonýrů Neymara, Mbappého či Cavaniho.

Pestré to 188 centimetrů vysoký hráč má i na mezinárodním poli. Nejprve v mládežnických kategoriích reprezentoval rodnou zemi, v dospělém věku už nastupoval za národ matčiných předků. „V Kamerunu ho lidé milují. Přestože u nás nikdy nežil, rychle si osvojil bojového ducha nezkrotných lvů (přezdívka kamerunské fotbalové reprezentace),“ komentuje tamní novinář a spisovatel Jean-Bruno Tagne fakt, že Choupo-Moting dokonce nosívá kapitánskou pásku.

Díky tomu, že po koronavirové pauze odmítl krátkodobé prodloužení smlouvy Cavani, nyní Choupo-Motinga oslavují i v Paříži. Dostal se zpět do kádru a za šanci se odvděčil nejlépe, jak mohl.