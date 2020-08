Nenávidění, ale úspěšní. Lipsko si podmaňuje fotbalovou Evropu a nevzdává boj o Schicka

Lisabon/Praha Vyřadit defenzivní a bojovné Atlético Madrid z Ligy mistrů je pořádná dřina. Od roku 2011, kdy na lavičku španělského celku usedl Diego Simeone, to dokázaly pouze tři týmy. K Realu Madrid a Juventusu Turín, které se mohly opřít o hvězdné kádry v čele s Cristianem Ronaldem, se ve čtvrtek večer přidal talentovaný výběr Lipska.

Dramatickou bitvu rozsekla v 88. minutě za stavu 1:1 tečovaná rána Tylera Adamse. Hráči na trávníku i na střídačce skákali radostí, panovala obrovská euforie. „Byli jsme lepším týmem a ukázali vyspělost. Je až neuvěřitelné, jak rychle rosteme,“ uvedl po emotivním utkání spokojený trenér Julian Nagelsmann.



Postup do semifinále Ligy mistrů představuje pro jeho svěřence největší úspěch ve stále poměrně krátké klubové historii, která se začala psát až před jedenácti lety.



Podnikatel a miliardář Dietrich Mateschitz se tehdy rozhodl ještě víc zviditelnit impérium společnosti Red Bull. Fotbalová rodina rakouského koncernu se po Salcburku a New Yorku rozrostla o dalšího člena. Býci odstartovali svou obdivuhodnou pouť v páté nejvyšší soutěži, mezi německou elitu ale pronikli už v roce 2016.

Cesta do Bundesligy byla náročná. Fotbalová veřejnost u našich západních sousedů vnímala Lipsko jako uměle vytvořený klub bez tradice, který dosáhl úspěchu jen díky penězům. Hráči si vytrpěli své, nenávist se na ně valila ze všech stran. Při jednom ze zápasů přilétla na trávník býčí hlava, pořadatelé v Kolíně nad Rýnem dokonce odmítali pustit týmový autobus ke stadionu.



„Baby Mourinho“

Co se fotbalového hlediska týče, vydalo se Lipsko atraktivní cestou. V kádru figurují pouze dva třicátníci, peníze od Red Bullu jsou využívány především ke koupi talentovaných hráčů s obrovským potenciálem. Pro názorný příklad netřeba chodit daleko. Timo Werner patřil v posledních sezonách k nejobávanějším kanonýrům Bundesligy. Svými výkony si vysloužil přestup do londýnské Chelsea, která za něj vysázela 53 milionů eur.

Německý reprezentant není zdaleka jediným atraktivním zbožím z kabiny Býků. Proti Atlétiku se zaskvěl třeba francouzský stoper Dayot Upamecano. „Dejte mu dva roky, a bude jedním z nejlepších obránců na světě. Přijde si pro něj Manchester City, Liverpool

nebo někdo takový,“ vychválil na jaře svého kolegu Patrik Schick.

Patrik Schick (druhý zleva) při rozcvičce před utkáním proti Atléticu Madrid.

Mezi mladé a hladové vlčáky velmi dobře zapadl Julian Nagelsmann. Teprve třiatřicetiletý kouč si udělal jméno při angažmá v Hoffenheimu. Klub z třítisícové vesnice nejprve dovedl k záchraně a o dva roky později s ním postoupil do základní skupiny Ligy mistrů. „Baby Mourinho“, jak se jedné z největších hvězd nastupující trenérské generace přezdívá, odvádí v Lipsku výbornou práci.



Spousta pohybu, vysoké napadání a pohledný ofenzivní styl hry. Býci zkrátka baví fotbalem a napříč Evropou si získávají stále větší respekt. „Momentálně jsem asi nejšťastnějším trenérem na světě, mám obrovskou radost. Nebudu mluvit o trofeji, ale když jsme se probojovali do semifinále, přirozeně chceme i do finále,“ neskrývá ambice Nagelsmann.

Co se Schickem?

V závěru čtvrtečního utkání naskočil do hry také Patrik Schick. Jeho hostování v Lipsku pomalu finišuje, po konci v Lize mistrů by měl následovat návrat do AS Řím. Český útočník se v Bundeslize rozstřílel, vedení německého celku s ním a jeho deseti góly bylo spokojené a bralo jej jako náhradu za odcházejícího Wernera. „Ve chvíli, kdy se Lipsko chystalo uplatnit opci, vpadla do transferu pandemie,“ povzdechl si hráčův agent Pavel Paska.

Býci, stejně jako většina fotbalových klubů, najeli v ekonomicky složité době na úspornější režim a momentálně odmítají za Schicka zaplatit požadovaných 25 milionů eur. „S dohodou máme dlouhodobé problémy. Za celou dobu se nic nezměnilo, naše představy jsou vzdáleny,“ okomentoval situaci sportovní ředitel Lipska Markus Krösche.



Budoucnost tahouna národního týmu je tedy nejistá. Pokud nedojde ke kompromisu mezi oběma zainteresovanými stranami, český útočník si nejspíš bude muset hledat nové angažmá. O nabídky by ale neměl mít nouzi. Poslední informace hovoří o zájmu Leverkusenu, Herthy Berlín, milánského AC či Newcastlu. „Přestupové okno se zavírá až pátého října, takže žádná hektika,“ nepanikaří Paska.



Schick tak i nadále zůstává ve hře o ušatý pohár pro vítěze Ligy mistrů. V úterním semifinále čeká Lipsko Paris Saint-Germain v čele s ofenzivními mašinami Neymarem a Mbappém. Těžký soupeř, favorit je jasný. Ale Býci už několikrát ukázali, že se s nimi musí počítat.