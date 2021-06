Fousek: Jsem rád, že zvolili také mé lidi. Rád bych častěji komunikoval s médii

NYMBURK Jen co byl zvolen hlavou českého fotbalu, Petr Fousek vytočil číslo reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého. „Jak to vypadá na soustředění v Itálii, je všechno v pořádku?“ chtěl nový předseda asociace vědět.

V pátek národní mužstvo hraje přípravné utkání v Boloni proti domácí reprezentaci, v úterý nastoupí doma proti Albánii a pak už ho čeká mistrovství Evropy.



„Uvědomujeme si, jak pro nás důležité Euro je. Chceme tam sportovně uspět. Reprezentace je prioritou,“ prohlásil Fousek. Stejně tak si uvědomuje, jak je důležitá ona transparentnost a otevřenost, o které během své kampaně mluvil.

„Ještě jsem to tady s tiskovým mluvčím neprobíral, ale rád bych dělal po každém zasedání výkonného výboru sezení s novináři, nechci to odbývat jen tiskovými zprávami,“ pousmál se směrem k Michalu Jurmanovi a poté i do sálu k žurnalistům, kteří v Nymburku strávili s fotbalovými funkcionáři doslova celý den.



První muž českého fotbalu. Jak vám to zní?

Nesmírně si toho vážím. Je to pro mě obrovská čest i výzva. Také obrovská zodpovědnost a je to obrovské penzum práce, které přede mnou leží.

Jste překvapen, jak volby dopadly. Nebo jste byl o svém vítězství přesvědčený?

Všichni jsme věděli, že situace je vyrovnaná, že to bude těsné, že to nebude dvě stě k nule, že je tady nějaké rozložení sil. Dívám se dopředu. Jasně jsem řekl, že chci být předsedou všech. I těch, kteří nevolili mě, ale Karla.

Co je teď vaším úkolem?

Budeme pracovat tak, abychom se před českou společností nemuseli stydět. Příští týden začneme, úkolů je hodně.

Abyste svůj program mohl plnit, potřebujete k tomu většinu ve výkonném výboru. Máte ji?

Jsem rád, že minimálně z části valná hromada navolila moje přání z moravské komory a částečně i z české komory. Ale také samozřejmě respektuju demokratický výsledek voleb. Ale dál už to nechci příliš rozdělovat. To je obraz procesu, který se odehrával do voleb.

Jste spokojen se složením výkonného výboru?

Jsem z toho pohledu, že celá řada lidí, o kterých se měl představu, tak se tam dostala.

Ale nebyl zvolen Vladimír Šmicer, který podpořil vás a vy jeho na místopředsedu.

Já s Vláďou Šmicerem dál počítám, je součástí mého týmu. Najdeme mu pozici, kterou teď nechci blíž specifikovat. Ale chci, aby se na vedení českého fotbalu podílel. Mimochodem, když mluvíme i o reprezentaci, i tady vidím prostor pro jeho angažování.

Podpořil jste i teplického ředitele Rudolfa Řepku, s nímž však blízké vztahy nemáte. Proč jste ho do výkonného výboru, kam se dostal, chtěl?

Protože Rudolf Řepka sdílí podobné, ne-li totožné hodnoty jako já. Třebaže v minulosti jsme byli v neshodě, jsme profesionálové. Někdy je zapotřebí upozadit vlastní ega a odhodit ješitnost. Věřím, že budeme spolupracovat ku prospěchu českého fotbalu. Myslím si, že s ním na své straně můžu počítat.

Naopak do vedení se nedostal slávistický šéf Jaroslav Tvrdík, váš asi nejhlasitější podporovatel. Mrzí vás to?

Myslím si, že to naše spojení bylo démonizováno. Po valné hromadě jsem měl spoustu gratulací. Ale ty rychle pominou a začíná tvrdá práce. Vážím si podpory Slavie jako ligového šampiona a vítěze poháru. Vážím si podpory všech, nechtěl bych na nikoho zapomenout. Samozřejmě, s panem Tvrdíkem jsme mluvili.

Jaké budou vaše první personální změny v sekretariátu? Skončí generální sekretář Jan Pauly?

To je v kompetenci výkonného výboru. Už jsme s panem Paulym mluvili, jsou zde záležitosti, které nestrpí odklad. Mám svou profesní představu, ale musí se jí nejdřív dozvědět výkonný výbor. Ten by měl pozici generálního sekretáře řešit na můj návrh. Ale je předčasné hned po valné hromadě zahajovat kádrování.

Měl na volbu předsedy vliv průběh valné hromady, během kterého se současný strahovský sekretariát a pracovníci jednotlivých oddělení dostali připomínkami delegátů především ohledně hospodaření pod tlak? Váš protikandidát Karel Poborský má totiž k sekretariátu a úředníkům přece jen blíž, protože na asociaci pracuje jako ředitel mládeže.

Myslím si, že některé skutečnosti, které byly prezentovány, byly hnutí známé, některé ne. Domnívám se, že důvodů je asi víc.

Co přesně myslíte?

Mně ten průběh valné hromady pomohl v tom, že každý viděl, jak obrovská mašinérie asociace je. Jak velká to je firma, s jakými rozpočty hospodaří. A že já mám na to vzdělání a zkušenosti. UEFA mi svěřovala čím dál tím víc náročné úkoly, tím mě vybavila zkušenostmi, abych se o pozici předsedy mohl ucházet.