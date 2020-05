Gól bez fandů vás tak nestrhne. Bez diváků chybí atmosféra, říká Theodor Gebre Selassie

Praha/Brémy Když ve 30. minutě pondělní dohrávky s Leverkusenem (porážka 1:4) po rohu skóroval, přijímal gratulace obránce Theodor Gebre Selassie od spoluhráčů z Brém jen formou plácnutí. Ani směrem k fanouškům nemohl běžet křepčit. Opatření v době koronavirové pandemie jsou přísná: co nejvíc omezit kontakt s ostatními aktéry zápasu v době utkání, před ním i po něm, hraje se bez diváků, rozhovory se dávají na dálku pomocí teleskopických mikrofonů a mnoho dalšího.

Lidovky.cz: Jaké byly vaše první pocity, když jste vyběhli na stadion bez diváků? Už jste sice mohli vidět víkendové zápasy jiných týmů, ale přece jen vlastní emoce jsou něco jiného...

Bylo to velmi zvláštní už při rozcvičce, když vyběhnete na stadion a kromě lidí, kteří tam musí být pro organizaci zápasu, tam nikdo není. Ubírá to na atmosféře zápasu a sportu jako takového.

Lidovky.cz: Jak jste se na tuto situaci připravovali?

Týden předtím jsme měli něco jako generálku sami mezi sebou, kterou jsme připravili z devadesáti procent tak, jak to bude vypadat v den zápasu. Přijeli jsme autobusem na stadion, s maskami, byli jsme rozděleni do dvou kabin, na hřiště jsme šli v rozestupech a dodržovali další pravidla určená pro zápas. Takhle nanečisto jsme si to zkusili. To však nemění nic na tom, že když jde o soutěžní zápas a vše by mělo gradovat, bez diváků tomu ta atmosféra prostě chybí.

Lidovky.cz: Jak jste se cítil, když jste vyrovnával na 1:1 a ani jste nemohl běžet k fanouškům?

Byl jsem rád, že se nám podařilo relativně rychle srovnat, ale emoce jsou mnohem střídmější. Bez fanoušků vás to tak nestrhne.

Lidovky.cz: V Německu může být na zápase celkem maximálně 213 lidí. Daří se utkání s tímto počtem zajistit, nebo jsou nějaké problémy?

Zřejmě to touto formou dělat jde, jinak by se celé tohle kolo neodehrálo. Problémy jsem asi nezaznamenal.

Lidovky.cz: Co další opatření? Která vám přišla nejpodivnější nebo nejméně přirozená?

Nejpodivnější je asi právě to, že se nemůžeme ani pořádně radovat při gólu mezi sebou. To jsou možná taky jediné problémy v souvislosti s opatřeními, které jsem zaznamenal, že se hráči v některých zápasech radovali víc, než by podle aktuálních pravidel měli.

Lidovky.cz: Sledujete i situaci v Česku? Začít se má v sobotu dohrávkou a následující týden je v plánu celé kolo. Ovšem u Mladé Boleslavi a Slavie se objevil pozitivní test...

Ano, situaci v Česku sleduji. Jsem zvědavý, jak se k těm pozitivním nálezům liga postaví.

Lidovky.cz: Pojďme ještě k výsledkům Brém, které nejsou dobré. Proč tomu tak je? V minulé sezoně vám jen těsně unikly evropské poháry, a nyní jste zatím na sestupové příčce...

To, že se nacházíme v situaci, v níž se nacházíme, má spoustu faktorů od začátku sezony. Potkalo nás až extrémně hodně zranění, která se nás bohužel držela prakticky celý podzim. Třeba jsme v jednu chvíli měli až pět zraněných stoperů, takže jsme od začátku nemohli hrát v sestavě, v jaké jsme chtěli. A sestava se do desátého kola různě plácala. Neodstartovali jsme úplně ideálně, a když se vám pak nepodaří udělat šňůra tří dobrých výsledků, což jsme v této sezoně ještě neměli, dostanete se na příčky, kde se nacházíme teď my. Tak to v bundeslize je. Přitom rozdíly mezi týmy od pátého šestého místa dolů nejsou tak velké, rozhodují detaily. Ty bohužel tuto sezonu vůbec nehrají pro nás. Musíme se ale ještě poprat, do konce zbývá devět kol a ve hře je 27 bodů.

Lidovky.cz: Naposledy Werder sestoupil před čtyřiceti lety. V čem spatřujete šanci, že se tak letos znovu nestane a nejvyšší soutěž zachráníte?

Mysleli jsme si, že nám pauza pomůže, zároveň však nemůžeme po jednom zápase všechno negovat. Sice jsme prohráli 1:4, ale řekl bych, že šancí jsme měli hodně, problém bylo řešení finální fáze, tam se ukázala kvalita Leverkusenu. My můžeme jen zůstat dál pozitivní v tom, že si šance příště vytvoříme znovu a tentokrát je proměníme. Pak se to může otočit v náš prospěch. Je to o dvou třech dobrých výsledcích a pak je vše možné. Budeme bojovat až do konce a je důležité nad tím takhle přemýšlet.