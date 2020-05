‚V Arsenalu jsem neušetřil ani sto tisíc liber.‘ Song chtěl být milionářem, tak šel do Barcelony

Praha Pravidelná herní praxe, nebo hromada peněz? Alex Song měl v roce 2012 jasno. Když měnil Arsenal za Barcelonu, dobře věděl, že v katalánském velkoklubu nedostane příliš prostoru. Kamerunec však neváhal. Hlavní roli v jeho kariéře totiž, jak sám přiznal, hraje výplatní páska.

Když v roce 2012 měnil Arsenal za Barcelonu, na přijímacím pohovoru slyšel jasně: „Moc prostoru tady nedostaneš.“ Alex Song však zůstal v klidu. Nepotřeboval nutně hrát, stačila mu tučná výplatnice.



„Bylo mi to úplně jedno, protože jsem věděl, kolik budu vydělávat,“ vyprávěl kamerunský středopolař během instagramového rozhovoru se svým krajanem Pascalem Siakamem, basketbalistou Toronta, a dodal: „Věděl jsem, že se ze mě stane milionář.“

A zamířil tak do Barcelony, i když byl na vrcholu kariéry. V dresu Kanonýrů nastoupil k úctyhodným 215 zápasům a patřil k oporám Wengerova výběru. Z hloubi pole, většinou totiž operoval na pozici defenzivního štítu, dokázal být pro soupeřova brankáře i velmi nebezpečný. Za působení v Arsenalu stihl hned nastřílet deset branek.

V Arsenalu patřil Song k oporám.

A především díky svému hernímu projevu se stal nepřehlédnutelným. Dost mu pomáhaly i exotické účesy, které k němu neodmyslitelně patřily. Mimo hřiště mu však něco scházelo.



Frajer jako Henry

„V Arsenalu jsem byl osm krásných roků, ale na slušnou životní úroveň jsem se dostal až v posledních čtyřech letech,“ zdůraznil to, co pro něj bylo důležité. „A to díky tomu, že mi zvýšili plat. Zároveň jsem si však byl vědom, kolik peněz jsem zbytečně utrácel. Když jsem se k týmu poprvé připojil, bral jsem patnáct tisíc liber týdně.“

Ty však na Kameruncově účtu příliš času nestrávily. „Chtěl jsem se poměřovat s ostatními, velkými kluky. Dokázal jsem nakupovat kdekoliv a zažil jsem šílené večírky,“ prozradil Song.

V Barceloně se potkal i s Fábregasem.

A rovnou navázal historkou s hvězdným střelcem Arsenalu: „Šel jsem na trénink a nejednou jsem viděl, jak přijíždí Thierry Henry v úžasném autě. Řekl jsem si, že musím mít za každou cenu to samé,“ líčil Kamerunec a pokračoval: „Takže jsem šel do obchodu a pořídil si ho.“



Později však zjistil, že to nebylo zrovna rozumné. „Po dvou měsících jsem to auto musel vrátit, protože jsem utrácel všechny peníze za benzín. Řekl jsem jim, ať mi dají třeba Toyotu,“ dokončil historku dvaatřicetiletý rodák z největšího města Kamerunu.

Neušetřil ani 100 tisíc liber

A to, že jeho bankovní účet i nadále trpěl, potvrdil dalšími slovy: „Celkově jsem v Arsenalu nedokázal ušetřit ani sto tisíc liber. A to si lidé mysleli, že jsem milionář,“ dodal fotbalista, který je momentálně bez angažmá.

Na svou vysněnou úroveň, tedy tu milionářskou, se Song vypracoval až po přestupu do Barcelony. Po boku Messiho, Iniesty či Xaviho toho sice moc neodkopal, finančně si však polepšil výrazně. V Katalánsku totiž pobíral 70 tisíc liber týdně.



Za Barcu ale vstřelil jeden pouhý gól a dva ze čtyř roků, které patřil Blaugranas, strávil na hostování ve West Hamu United. Odtud se stěhoval do Ruska, kde oblékal dres Kazaně. Naposledy pak kopal za švýcarský Sion, který jej však propustil, protože odmítl snížení mzdy ve složitém období pandemie koronaviru.

Jak trefné.