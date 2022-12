Ten, kdo zastínil Ronalda. Portugalský „Čaroděj“ slavící jako pistolník má na hattricky patent

Na začátku srpna 21letý rodák z Olhaa, města v přímořské oblasti Algarve, pronesl: „Byl to skvělý způsob, jak odstartovat sezonu a ukázat fanouškům náš fotbal. Jen ve snu to mohlo být lepší, ale teď je čas soustředit se na další zápas.“

Nejspíše ani sám fotbalový útočník Goncalo Ramos netušil, jak velkým bude prorokem.

Přitom měl za sebou snový debut v první sezoně za Benfiku Lisabon coby stálý člen seniorského týmu, když se v prvním zápase 3. předkola Ligy mistrů podepsal pod výhru „Orlů“ 4:1 nad Midtjyllandem hattrickem.

Střípky z MS 2022 Pokuty za politiku. První tresty rozdala Mezinárodní fotbalová federace FIFA za politická prohlášení během katarského světového šampionátu. Chorvati musí zaplatit 50 000 švýcarských franků (asi 1,2 milionu korun), Srbové pak 20 000 švýcarských franků (490 000 korun). Chorvatští fanoušci při zápase skupiny F proti Kanadě uráželi verbálně i transparentem soupeřova brankáře Milana Borjana, jehož rodiče byli etničtí Srbové žijící v Chorvatsku. Odtud v roce 1995 uprchli před válkou. Srbští fotbalisté před utkáním skupiny G s Brazílií v šatně vyvěsili mapu své země i s bývalou provincií Kosovem a heslem „Bez kapitulace“. Fotbalová asociace Kosova, které je nezávislým státem téměř 15 let, kvůli tomu podala formální stížnost k FIFA. Němci dál s Flickem. Trenér německých fotbalistů Hansi Flick zůstane ve funkci i po neúspěchu na mistrovství světa, kde jeho svěřenci vypadli v základní skupině. Vedení národního svazu po analýze vystoupení týmu v Kataru rozhodlo, že kouč bude pokračovat až do domácího mistrovství Evropy v roce 2024, do kterého má smlouvu. Pomáhá mu defibrilátor. Nizozemský fotbalista Daley Blind se svými spoluhráči zkusí zítra ve čtvrtfinále MS vyřadit Argentinu s hvězdným kapitánem Lionelem Messim. 32letý krajní obránce Amsterodam patří k oporám „Oranjes“, přestože má kvůli srdečním problémům voperovaný kardioverter-defibrilátor. Závažný zdravotní problém lékaři u Blinda odhalili před třemi lety po zápase Ligy mistrů mezi Ajaxem a Valencií, po kterém si stoper stěžoval na závratě a bolesti na hrudi. Podobné zařízení pomáhá například dánskému záložníkovi Christianu Eriksenovi po jeho kolapsu na loňském Euru.

Jen supertalent Joao Félix a legendární Eusébio prožili v dresu lisabonského celku stejný pohárový debut v ještě v mladším věku.

Zatímco na klubové scéně držitele Zlatého míče z roku 1965 vymazat z historických knih nedokázal, na reprezentační už ano.

Při úterní demolici Švýcarů 6:1 v osmifinále letošního mistrovství světa se stal nejmladší portugalským střelcem v play off nejsledovanějšího turnaje planety, totéž platí pro autora hattricku.

V tomto ohledu zná historie už jen jediného mladšího střelce. Jistě, Brazilce Pelého.

„Ani v nejdivočejších snech by mě nenapadlo, že bych byl v základní sestavě ve vyřazovací fázi mistrovství světa,“ usmíval se skromně po svém galapředstavení Ramos.

Jaký to rozdíl proti obletované superstar jménem Cristiano Ronaldo, kterou posadil na lavičku. Hvězdná sedmička během – a ani po – zápasu nepůsobila dojmem, že jeho tým vyhrál a postoupil do čtvrtfinále. Včera navíc coby jediný chyběl na poledním tréninku náhradníků.

Ronaldo musí svoji novou roli přijmout

„Já bych v tom nehledal žádnou senzaci. Tak holt zůstal v posilovně. Má kolem sebe několik lidí, kteří se o něj starají celou kariéru, je mu 37 let, ví, co má dělat,“ zastal se – stejně jako po samotném zápase jeho spoluhráči – legendy bývalý český kanonýr a nyní expert Nova Sport Roman Bednář.

„A jeho chování po konci duelu? Je to strašně těžké, myslím, že nikdo z nás se do jeho situace nedokáže vžít. Určitě chce šampionát vyhrát, zároveň sám sebe vidí nejplatnějšího pro tým tím, že střílí góly, musí být pro něj neskutečně těžké přijmout jinou roli, fakt, že už není nejlepší na světě,“ přidává bývalý hráč mimo jiné Sparty či West Bromwich Albion.

Jestli se ale na něčem s kritiky značky „CR7“ shodne, tak v tom, že také ve čtvrtfinále proti Maroku by měl nastoupit v základní sestavě Ramos.

„Já to říkal už během zápasů ve skupinách, že s Ronaldem je hra Portugalců pomalá, statická, proti Švýcarům bez něj v základu to vypadalo, jako kdyby pookřáli, Ramos hru jednoznačně zrychlil, oživil. Má fantastický výběr místa, náběhy, dokáže se skvěle uvolnit. Za mě není co řešit,“ má jasno Bednář. Stejný názor sdílí další experti i fanoušci. Třeba na největším sportovním portugalském webu A Bola chce vidět Ramose v základu proti Maroku 95 procent hlasujících.

Nic na tom nemění ani skutečnost, že jediný čtvrtfinalista z černého kontinentu hraje jiným stylem než Švýcaři a že se na turnaji potkal s fantastickou formou, byť je experty stále přehlížen.

„Taky jsem jim proti Španělsku nevěřil, ale přesvědčili mě. Já bych nejraději, kdyby všichni útočili, ale... Maročané to sice mají postavené na pevné a pohyblivé obraně, zároveň mají tu potřebnou nadstavbu. Jakmile mohou vyrazit dopředu, udělají to,“ chválí největší překvapení turnaje také Bednář.

Ostrými pálil už v mládežnických výběrech

Jenže ani fanoušky až v úterý objevený kanonýr Benfiky není žádnou rychlokvaškou, úplně neznámým borcem.

Posuďte sami.

Ve sbírce má evropské stříbro z kategorie do 19 i 21 let, k tomu prvnímu přispěl coby nejlepší střelec turnaje, když se mimo jiné blýskl v semifinále hattrickem do sítě Irska.

V dresu jednoho z nejslavnějších portugalských celků, do kterého přišel coby dvanáctiletý, sbíral starty od svého debutu v červenci 2020 po minutách. Loni se už dostal do pozice hrotového útočníka číslo dvě hned za hvězdného Uruguayce Darwina Nuňeze. Když toho Benfika v létě prodala za minimálně 75 milionů eur (částka může i s bonusy narůst až na 100 milionů), vyhrál odchovanec interní souboj s exslávistou Petarem Musou.

Mimochodem, ten přišel z konkurenční Boavisty jako pojistka, protože i na Ramose přilétla zajímavá nabídka. Vedení Benfiky se ale zdálo 30 milionů eur málo. Jelikož vzrostla tržní cena dravého útočníka s netradičním číslem 88 na zádech ještě před katarským šampionátem na 24 milionů eur, šlo o hodně prozíravý krok.

Goncalo Ramos odjel na mundial s bilancí 9+3 z jedenácti ligových zápasů, dalších pět tref přidal na mezinárodní scéně, ostatně i díky němu „Orli“ ve třinácti ligových duelech neprohráli, suverénně vedou ligu a také budou hrát osmifinále Ligy mistrů, ve kterém narazí na „hratelné“ Bruggy.

„Goncalo je typickým středovým útočníkem, miluje pozici na úplném hrotu, je neustále hladový po gólech, je rychlý, dostatečně silný a také má už nyní velmi kvalitní zakončení, je pro nás stále platnějším,“ chválil během podzimu svůj útočný klenot kouč Roger Schmidt.

Ten jeho slova potvrzoval. „Do každého zápasu nastupuji s tím, že ho chci vyhrát. Zároveň jsem tady, abych se neustále učil od skvělých hráčů, které mám kolem sebe na každém tréninku,“ vyprávěl střelec přezdívaný Čaroděj, slavící góly coby pistolník z Divokého západu před duelem základní skupiny proti Uruguayi.

Tehdy ještě coby učeň střídal v závěru lektora a kapitána Cristiana Ronalda.

V osmifinále ukázal, že byl pozorným žákem. Přerostl už definitivně svého učitele? A ukáže na něj v sobotu zkušený reprezentační kouč Fernando Santos? „Za mě právě on zaslouží největší poklonu. Udělal strašně složité rozhodnutí, byl za něj odměněn a nyní má v rukou všechny trumfy,“ chválí šéfa portugalské lavičky Bednář.

Jak s nimi naloží?