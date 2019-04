Hušbauerovi těsně unikl hattrick. Mrzí mě to, ale hlavní je výhra, věděl záložník Slavie

PRAHA Ještě nikdy ve své kariéře nevstřelil Josef Hušbauer v jednom zápase tři góly. I když k nim měl v sobotním utkání proti Dukle (5:1) hodně blízko, tento stav nadále trvá. „Proti Dukle jsem měl k hattricku asi nejblíž, ale jsem hlavně rád, že se nám podařilo vyhrát,“ řekl slávistický záložník.

První branku vstřelil, když po centru Miroslava Stocha překonal halfvolejem brankáře Dukly Filipa Radu. Druhou zase po přihrávce od Milana Škody, které předcházelo břevno Tomáše Součka. „Všechny góly byly ale i o tom, že jsme potrestali chyby, které hráči Dukly vytvořili,“ popisoval Hušbauer.

Uzavřít hattrick mohl těsně před koncem zápasu, kdy jeho pokus zpoza pokutového území prolétl jen těsně vedle levé tyče. „Samozřejmě mě to, že jsem třetí gól nedal, trochu mrzí. Ta střela v závěru zápasu měla k brance hodně blízko,“ smutnil.

A třetí zásah mu přál i slávistický trenér Jindřich Trpišovský: „Je škoda, že rozhodčí nakonec po přezkoumávání pro nás nenařídil penaltu, protože jsme trochu doufali, že by mohl případně zkompletovat hattrick a mít čtyři body. Bylo by to hezké, úplně jako Ovečkin.“

V nastavení pak ještě ke dvěma gólům přidal i asistenci. Na jeho centr ze standardní situace si naběhl Tomáš Souček, jenž v hlavičkovém souboji přetlačil obranu Dukly. „Věděli jsme, že standardky budou v tomto zápase důležité, ale nakonec se nám povedla až v devadesáté minutě,“ řekl Hušbauer.

Slávisté si zpočátku vypomohli hlavně skvělou produktivitou, vždyť z prvních tří střel na bránu vstřelili tři góly. „Občas to tak je, že padne všechno do brány. Naštěstí to bylo takhle, ale mohli jsme i prohrávat jedna nula,“ připomněl protiútok domácích z úvodu utkání, který táhl Lukáš Holík.

Po vstřelených brankách slávisté zvolnili a nechali Duklu hrát. „Tolik jsme se nehnali dopředu, zápas jsme spíš kontrolovali. Měli jsme ale hodně mezer v defenzivě, které by určitě lepší mančaft dokázal potrestat,“ řekl.

Slávisté se tak dobře naladili před čtvrtečním zápasem čtvrtfinále Evropské ligy proti londýnské Chelsea. Zda si svým dobrým výkonem proti Dukle řekl Hušbauer o místo v základní sestavě? „To musí rozhodnout trenér, uvidíme, co si na Chelsea zase přichystá,“ usmíval se 29letý záložník.