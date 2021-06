‚Itálie je skvělá a stoupá vzhůru.‘ Italský tisk píše o dominantní výhře nad Českem a cítí šanci na Euru

Boloňa (Itálie) Za dominantní vítězství, které ukázalo Itálii jako jednoho z kandidátů na úspěch na fotbalovém mistrovství Evropy, označila italská média páteční triumf týmu Roberta Manciniho nad českou reprezentací 4:0.

„Krásná Itálie,“ napsal na titulní stránce deník Gazzetta dello Sport. „Manciniho tým v Boloni dominoval. Tahle Itálie je skvělá a stoupá vzhůru. Je sice riskantní mít příliš mnoho iluzí, ale jak by se dalo po této výhře nenadchnout? Nebude to nejsilnější tým na šampionátu, ale může dojít daleko,“ uvedl list.



Večer v Boloni označil za skvělý o to víc, že byl provázen potleskem přítomných fanoušků. „Rozdíl mezi oběma týmy byl ohromující. Poločasové skóre 2:0 bylo spravedlivé a mohlo být ještě výraznější. Češi nedělali nic jiného, než bránili. Angličané a Chorvaté by se těchto soupeřů na ME neměli bát. V jisté chvíli to i vypadalo, že jim (trenér) Šilhavý nařídil, aby neútočili,“ napsala Gazzetta dello Sport.

Jako hvězdu zápasu italská média shodně vyzdvihla útočníka Lorenza Insigneho, který v den svých 30. narozenin dal jeden gól a na další přihrál. Sám sebe pak před novináři označil za „starce“. Ve známkování Gazzetty dostal vysokou osmičku, zatímco třeba obránce Vladimír Coufal obdržel 4.

„Mám radost z tohohle týmového výkonu a výsledku, protože jsme hráli fakt dobře. Ale pořád je brzy říkat, kam můžeme na Euru dojít,“ uvedl Insigne.

Itálie neprohrála již 27. zápas za sebou (naposledy v září 2018 s Portugalskem 0:1) a poosmé v řadě neinkasovala. „Nikdo nám nebude chtít rád čelit,“ uvedla Gazzetta. „Pro Manciniho jsou v týmu směrem k Euru vynikající náznaky. Pevná záložní řada a silný útok. Zkrátka něco, o čem fanoušci sní,“ napsal Tuttosport.

Přesvědčivého vítězství si všimli i v Británii. „Itálie vypadá na Euro 2020 nebezpečně,“ konstatovala BBC. Sky Sports napsal: „Itálie v pátek zametla s Českou republikou 4:0 a tenhle útočný projev by mohl být na Euru velkou zbraní.“

Zatímco české fotbalisty čeká ještě před ME přípravné utkání s Albánií (8. června), Itálie už vyhlíží start šampionátu, který rozehraje 11. června s Tureckem. V základní skupině narazí ještě na Švýcarsko a Wales.