Krmenčík bude Plzni chybět po zbytek sezony. Nahradí jej Komličenko?

PLZEŇ/PRAHA Včera utrpěla fotbalová Plzeň dvě velké ztráty. Jednak v osmifinále MOL Cupu padla s Baníkem Ostrava, ale hlavně se definitivně potvrdila diagnóza Michaela Krmenčíka. Ten kvůli přetrženému křížovému vazu bude chybět až do konce sezony. Už nyní se spekuluje, kdo přijde místo něj. Největší šance se dávají nejlepšímu střelci ligy Nikolaji Komličenkovi z Mladé Boleslavi.

Pro Viktorii je to pohroma. Absence pětadvacetiletého kanonýra ji nestaví do jednoduché situace, protože do útoku mají nyní Plzeňští jen Tomáše Chorého s Jakubem Řezníčkem.

A ti zatím moc nezazářili, ačkoliv na západ Čech přicházeli s tím, že mají Krmenčíka nahradit. Oba vysedávali na lavičce, zatímco Krmenčík pálil v domácí soutěži (sedm branek) i Lize mistrů (dva góly).

Přesto oba mají na co navazovat a mohou konečně ukázat svůj potenciál.

Chorý v Olomouci prokazoval střeleckou fazonu, která se mu ale v Plzni spíše vyhýbá. Branka do sítě Baníku ho v pohárovém zápase viditelně nabudila, nicméně porážku neunesl, často se věnoval konfliktům se soupeři a měl štěstí, že ho sudí Zelinka nepotrestal druhou žlutou kartou.

I Jakub Řezníček má olomouckou minulost, byť jen krátkodobou, protože zde byl během letošního jara na hostování. Řezníček je fotbalový cestovatel, jenž v české nejvyšší soutěži nastoupil za celkem sedm týmů, ale na Hané střelecky pookřál. Pro Sigmu byl platný, za dvanáct zápasů si připsal šest branek – a paradoxně dal více gólů než za celé své působení ve Viktorii.

Ztráta Krmenčíka nemrzí Plzeň jen ze sportovního hlediska. Protože je pětadvacetiletý útočník na české poměry elitním střelcem, měli na něj políčeno manažeři řady zahraničních klubů. Doteď ale Viktoria nabídky odmítala.



„Musím říct, že Michael je pro nás v ofenzivě klíčovým hráčem. Svoji kvalitu prokazuje opakovaně. Jsme rádi, že jsme ho neprodali,“ prohlásil po utkání s CSKA Moskva trenér Plzně Pavel Vrba.



V poslední zimní přestávce na něj měla Viktoria nabídku 300 milionů korun, jméno údajného kupce se ale nikdy nezveřejnilo. Letos v létě už se jednání konkretizovalo, za střelce, jenž v minulé sezoně nasázel ve 34 zápasech 22 gólů, nabízelo francouzské Bordeaux přes 180 milionů.



Proč ho Viktoria neprodala za takové částky?



„Na české poměry jde o nadprůměrného hráče. Pro Plzeň je nepostradatelný. Hráč má pro ně hodnotu, když hraje, když střílí branky v Lize mistrů. Protože pokud se mu podaří zařídit nějaké body, dostanou za ně od UEFA peníze,“ řekl LN zdroj, který se ve fotbalovém prostředí dobře vyzná.



Za remízu s CSKA dorazilo do plzeňské kasy 23 milionů korun. Za postup do základní skupiny předtím 382 milionů. Další peníze už ale zásluhou Krmenčíka z Ligy mistrů určitě nepřitečou. Minimálně ne v tomto ročníku.



Ztráty střelce ale může litovat i trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý. České fotbalisty čeká přespříští týden klíčový zápas Ligy národů se Slovenskem. Pokud budou bodovat, udrží se ve své výkonnostní kategorii. Pokud ne, budou hrát příště s Maďarskem nebo Rumunskem.



Na jaře navíc začíná kvalifikace na evropský šampionát v roce 2020. Fotbalová asociace nutně potřebuje peníze, spojené s postupem na vrcholnou akci, a tak je účast na Euru pro svěřence trenéra Šilhavého stěžejní.



Krmenčík určitě vynechá minimálně jarní zápasy.



„Je to velká komplikace, protože Michael měl velkou střeleckou formu,“ prohlásil trenér Jaroslav Šilhavý pro ČTK.

A případné alternativy? Krmenčíka by mohl nahradit Milan Škoda, případně i Stanislav Tecl, pokud nebude zraněný. Možností by byl i Zdeněk Ondrášek z polské Wisly Krakov. Na post hlavního útočníka by se měl posunout Patrik Schick z AS Řím.

Otázkou je, zda nebude mít absence robustní opory dopad na taktiku. „Schick je velmi dobrý hráč, i když není tak fyzicky odolný jako Michael. Ale je to kvalitní útočník, takže nebudeme kvůli zranění měnit herní styl,“ odmítl změny Šilhavý.