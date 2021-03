Kapitán, který se nevešel do nominace. Věřím, že o Euro zabojuje, říká o Dočkalovi trenér Šilhavý

Praha Jako kapitán, duše mužstva i klíčový hráč byl u zrodu nové éry národního mužstva fotbalistů, kterou v říjnu 2018 po svém příchodu k reprezentaci začal budovat trenér Jaroslav Šilhavý. Po dvou a půl letech se mu Bořek Dočkal, stále kapitán, nevešel do nominace.

Bez Dočkala vstoupí Česko do bojů o postup na mistrovství světa v Kataru 2022.

Bez svého kapitána začne národní tým kvalifikaci o šampionát, kam se v samostatné české historii za bezmála třicet let probojoval jen jedinkrát - v roce 2006.

Češi poslední březnový týden postupně narazí na domácí Estonsko, doma vyzvou Belgii a pak se představí ve Walesu.

„To rozhodnutí padlo. Když jsme si nominaci připravovali, tak jsme řešili, že na pozici Bořka máme Daridu, Baráka a Provoda, který tam ve Slavii začal hrát. A všichni mají lepší formu než Bořek,“ vysvětlil trenér Jaroslav Šilhavý. „Bylo to těžké rozhodování. Bořka respektujeme, je to výborný fotbalista.“

Byť se leckomu může zdát, že ze své výkonnosti v posledních měsících ubral, dvaatřicetiletý středopolař je pořád velmi důležitým hráčem Sparty, druhého týmu tabulky Fortuna ligy.



Ve dvaceti zápasech dal tři góly, na pět jich přihrál. Z celé ligy má nejvíc vypracovaných šancí ze všech hráčů, do gólových situací poslal spoluhráče devětačtyřicetkrát. Druhý a v současnosti opěvovaný slávista Nico Stanciu má třicet přihrávek do gólových šancí...

Na podzim v Evropské lize vstřelil Dočkal jeden gól a další čtyři připravil, měl podíl na polovině branek Sparty. A to nastoupil jen do pěti zápasů ze šesti, navíc na Celtiku hrál jen dvě minuty.

Ze současných reprezentantů má víc startů než Dočkal (43 startů) jen Pavel Kadeřábek (45) a Vladimír Darida (68), přímý Dočkalův konkurent v sestavě.

Ještě loni v září v úvodním utkání Ligy národů na Slovensku nastoupili Dočkal s Daridou společně i proto, že nebyl k dispozici Tomáš Souček. Na vítězství 3:1 se sparťanský šéf podílel gólem.

Bořek Dočkal se raduje spolu s Patrikem Schickem po vstřelené brance do sítě Slovenska

Mezi účastníky úvodního srazu v roce 2021 a start kvalifikace o světový šampionát se už nevešel. A to je v kádru nezvykle sedmadvacet hráčů.



„Nebylo vážně jednoduché takové rozhodnutí udělat. S Bořkem jsme mluvili, vzal to jako profík. Jedeme dál, věřím, že ve Spartě bude předvádět takové výkony, kterými bude posouvat klub i sebe a že zabojuje o nominaci na Euro,“ podotkl Šilhavý.

Právě, mistrovství Evropy. Do nominace na červnový turnaj už žádný sraz nebude. Národní mužstvo se sejde na přelomu května a června už ve složení, v němž absolvuje šampionát.

Opomenutí Dočkala na březnový start kvalifikace mistrovství světa může znamenat, že reprezentační kapitán se nevejde ani mezi třiadvacet vyvolených pro Euro.

Fotbalový reprezentant Bořek Dočkal.

„Ne, tak to není,“ ujistil Šilhavý. „Že jsme Bořka nevzali teď, pro Euro nic neznamená. Nominaci budeme dělat na základě výkonů a formy před turnajem. Pak se budeme rozhodovat,“ zdůraznil Šilhavý.



V národním mužstvu Dočkal debutoval po mistrovství Evropy 2012 za trenéra Michala Bílka.

Pevné místo v základní sestavě si vybojoval za jeho nástupce Pavla Vrby. Na startu kvalifikace o Euro 2016 skóroval v každém z úvodních tří zápasů proti Nizozemsku, v Turecku a v Kazachstánu a měl zásadní podíl na hladkém postupu.

V týmu byl i za Karla Jarolíma. Následně po přestupu do Číny a poté do Spojených států necestoval na přípravná utkání. Do reprezentace se vrátil v říjnu 2018 a při Šilhavého premiéře v Lize národů na Slovensku připravil oba góly Čechů (2:1).

Bořek Dočkal představuje novou barvu reprezentačních dresů. Jak se vám líbí?

Takřka celý rok 2019 promarodil se zraněním achilovky. Loni na první reprezentační akci po pandemii skóroval v Lize národů na Slovensku, ale postupně se ze sestavy vytrácel.



Od té doby nastoupil od začátku jen v připravě v Německu, v duelech Ligy národů kouč do středu pole dával přednost Součkovi, Daridovi a mladému Královi. Dočkal chodil do hry jako náhradník.

Právě na ty tři Šilhavý momentálně sází. I když Daridu bude mít k dispozici jen na úvodní duel v Estonsku, před Dočkalem dostali v nominaci přednost Antonín Barák z Hellasu Verona a slávista Lukáš Provod.

„Tonda Barák hraje dobře, v Hellasu mu to sedí, dává góly. Lukáš Provod hraje taky velmi dobře. Máme tři zápasy, takže všichni tři se na hřiště dostanou,“ podotkl Šilhavý.

Darida jistě nastoupí v Estonsku, pak se vrátí zpátky do Německa, aby nemusel do dvoutýdenní karantény.

Proti Belgii a ve Walesu lze očekávat, že se vedle Součka s Králem prostřídají Barák s Provodem.