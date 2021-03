Slavia míří do Glasgow. Snad ten trávník nebude tak špatný, jak vypadá, doufají Pražané

Praha Když se dívali na sestřihy ze zápasů fotbalistů Rangers, vybavila se jim česká liga. Terén ve slavném Ibrox Parku totiž podle všeho není v top kondici. „Doufejme, že trávník nebude tak špatný, jak na pohled vypadá,“ pousmál se před odvetou osmifinále Evropské ligy slávistický asistent Zdeněk Houštecký.

Slavia, jak je jejím zvykem, odcestovala do dějiště pohárového utkání dva dny před výkopem. Z pražského letiště v Ruzyni se speciál směřující do Skotska odlepil v úterý odpoledne.

Ve čtvrtek od 21 hodin českého času vyzve Rangers, s nimiž minulý týden v Edenu remizovala 1:1. Předtím po domácím výsledku 0:0 a vítězství 2:0 vyřadila anglický Leicester.

„S výsledkem 1:1 jsme ještě nikam necestovali,“ přemítal Houštecký. „Věříme si. Věříme, že ofenzivní silu máme a gól dáme,“ pokračoval.



K postupu potřebuje Slavia pochopitelně výhru. Nebo remízu 2:2 a vyšší. Skóre 1:1 by duel poslalo do prodloužení, bezbranková plichta znamená radost domácích.

Čtvrtfinále už pod vedením trenéra Jindřicha Trpišovského jednou hrála, před dvěma lety po senzačním obratu proti Seville (4:3) vyzvala mezi nejlepší osmičkou anglickou Chelsea. Vypadla, ale s Evropou se tehdy rozloučila důstojně.



Může do čtvrtfinále postoupit i tentokrát?

„Je to otevřené, všichni si myslíme, že šance jsou padesát na padesát,“ řekl před odvetou s Rangers asistent Houštecký. „Inkasovaný gól v Edenu nás mrzí, protože nás to dostává do lehce horší situace. Ale na druhou stranu, když vyhrajeme, tak postupujeme. Případně i třeba po remíze 2:2. Základ bude dát gól a věřím, že to tam zvládneme,“ doplnil ho záložník Tomáš Holeš.



Na palubě letadla byl kompletní dostupný kádr včetně Davida Zimy, jenž nemůže nastoupit kvůli žlutým kartám, chybí jen dlouhodobě zranění Petr Ševčík a Ibrahim Traoré.

Kapitán sešívaných Ondřej Kúdela.

„Samozřejmě nějaké malé šrámy jsou, protože to byl tvrdý zápas. Ale nikdo na tom nebyl tak, aby nemohl nastoupit,“ připomněl Houštecký víkendové vítězství 3:0 v Mladé Boleslavi.



Rangers na rozdíl od Slavie měli volno, svůj ligový program si odložili. Získali tím výhodu?

„Pro nás bylo dobře, že jsme hráli zápas a takhle se nám povedl. Jak to bude pro Rangers? Uvidíme tam,“ řekl Houštecký. „Jsme zvyklí hrát zápasy rychle za sebou, pomohlo nám, že jsme odehráli dobrý zápas, takže jsme se naladili. Ale týden volna může pomoct, hráči zregenerují,“ přemýšlel Holeš.

Každopádně platí, co uvedl Houštecký: „Všichni samozřejmě velmi těšíme.“



Trenér Rangers Steven Gerrard.

Otázkou je, na jakém terénu se se osmifinálová odveta odehraje. Ze zápasových sestřihů totiž pažit v padesátitisícovém chrámu nevychází zrovna v lichotivém světle.



„Co jsme viděli z videa, tak to nevypadá moc dobře. Může to být naše výhoda, protože zápasů na špatných terénech jsme odehráli hodně,“ pravil Holeš.

„Tak měsíc nebo tři neděle zpátky na sestřizích nebyl v dobré kondici,“ dodal Houštecký. „V jejich posledním ligovém zápase se St. Mirren už to vypadalo lépe. Uvidíme na místě.“