Kapitán Watfordu Deeney se odmítá vrátit do tréninku. Bojí se o syna, který trpí dýchacími problémy

Londýn Kapitán fotbalistů Watfordu Troy Deeney se odmítá vrátit do tréninku kvůli obavám o zdraví své rodiny. Má strach, že by mohl koronavirem nakazit malého syna, který trpí dýchacími obtížemi.

Kluby anglické Premier League mohou ode dneška trénovat ve skupinách, ale například Watford tuto možnost využije nejdříve od středy. Sedmnáctému týmu tabulky bude v přípravě na restart sezony chybět kapitán a nejlepší střelec.

„Oznámil jsem, že nebudu trénovat. Nejde o peníze. Mému synovi je teprve pět měsíců, má dýchací problémy, takže ho nechci vystavovat ještě většímu nebezpečí,“ řekl Deeney během internetové talkshow.

„Po tréninku se nemůžete vysprchovat a ve špinavém dresu přijedete domů. Když ho dám k oblečení svého syna a ženy, tak je pravděpodobnější, že s sebou domů něco přinesu,“ přidal jednatřicetiletý útočník.

Upozornil i na fakt, že Afroameričané jsou ke koronaviru náchylnější a na covid-19 častěji umírají. „Pro lidi tmavé pleti, Asiaty a smíšené etnikum je čtyřikrát pravděpodobnější dostat nemoc, je u nás dvakrát větší šance na dlouhodobý průběh nemoci,“ prohlásil Deeney. „Dělá se něco extra, jako dodatečné screeningy nebo vyšetření srdce, aby se poznalo, že lidé mají problém? Ne. Podle mě by se tohle mělo řešit,“ doplnil rodák z Birminghamu.



Vadí mu nejednotná pravidla a nařízení ve Velké Británii během pandemie. „Nemůžu si do poloviny července dojít do kadeřnictví, ale můžu skákat a hlavičkovat v pokutovém území s dalšími 19 lidmi. Nevím, jak to funguje. Na to mi nikdo nedokáže odpovědět. Ne protože nechce, ale protože to neví. Takže nechápu, proč bych se měl vystavovat nebezpečí,“ uvedl Deeney.