Karma je zdarma. Vysmíval se Liverpoolu a od té doby chodí Suárez jen od porážky k porážce

salvador Spěchal, aby se po květnové operaci kolena dostal do formy, ale očekávání uruguayský kanonýr Luis Suárez nenaplnil. Barcelonský fotbalista v sobotním čtvrtfinále v rozstřelu jako jediný neproměnil penaltu a zatímco se Peruánci radovali ze senzačního postupu, opustil Copu América v slzách.

„Strašně ho to vzalo. V rozhodující chvíli selhal, ale to je fotbal, to je život,“ řekl Edinson Cavani, Suárezův spoluhráč v útoku nejúspěšnější země v historii jihoamerických šampionátů.

Završila se tak Suárezova karma. Letos v dubnu se během úvodního semifinále Ligy mistrů smál do obličeje Andymu Robertsonovi z Liverpoolu po výhře jeho Barcelony 3:0.

Liverpool, tedy bývalý Suárezův klub, však v domácí odvětě vyhrál 4:0 a Suáreze a spol vyřadil. Barcelona pak neuspěla ani ve finále španělského Královského poháru, když prohrála s Valencií 1:2.

Robbos still laughing while Suarez got another defeat to cry over ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ pic.twitter.com/vFeaeGYDea — Neilwith1leg⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (@neilwith1leg) 30. června 2019

A nyní nedosáhne ani na triumf v Copa Américe.



Uruguay vyhrála titul patnáctkrát, poslední ale už před osmi lety. Ve čtvrtfinále s Peru dali Suárez a spol. v základní hrací době tři góly, ale všechny byly po konzultaci s videem odvolány.

Peruánci nevystřelili na branku ani jednou. Suárez, nejlepší střelec reprezentace, rozstřel začal a padající gólman Pedro Gallese jeho střelu zastavil břichem.

„Podržel nás v rozhodující chvíli,“ radoval se kouč Ricardo Gareca, jehož tým prošel do play off ze třetího místa ve skupině. Uruguay „céčko“ vyhrála, v sobotu ale její sen v brazilském Salvadoru skončil.

„Fotbal není o zásluhách. Penalty zvládli lépe,“ konstatoval obránce Diego Godín. „Neuznali nám tři góly. Nevyužili jsme tlak, šance, nedali potřebný gól,“ konstatoval.

Ofsajd zmařil radost střelcům Suárezovi, Cavanimu i De Arrascaetovi.



Peru ve středu vyzve obhájce titulu Chile. O den dříve si to rozdají Brazílie a Argentina s Lionelem Messim. Pokud by Argentinci dosáhli až na trofej, vyrovnají rekord Uruguaye.