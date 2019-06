Slavia i podruhé v nové sezoně prohrála. Slovanu podlehla v Bratislavě 2:3

Fotbalisté pražské Slavie prohráli i druhý zápas v letní přípravě. Červenobílí podlehli v souboji českého a slovenského mistra domácímu Slovanu Bratislava 2:3 a neuspěli ani v druhém ročníku Poháru Ferdinanda Daučíka. Vloni se stejným soupeřem v létě prohráli v Edenu 0:1.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský na rozdíl od středeční porážky 0:2 s Českými Budějovicemi v úvodu přípravy už nasadil reprezentanty.

První poločas ale vyšel mnohem lépe Slovanu, za který ve 24. minutě otevřel po sólu skóre Moha a těsně před pauzou zvýšil Andraž Šporar.

Pak přišly velké chvíle nejlepšího hráče uplynulé ligové sezony Tomáše Součka.

Reprezentační záložník nejprve v 53. minutě ve skluzu snížil a za šest minut ze své silné disciplíny standardní situace po centru srovnal hlavou. Jenže v polovině druhé půle slávisté neubránili Dejana Dražiče a ten rozhodl.

Daučík, po němž je zápas pojmenován, v minulosti nastupoval za oba kluby.

Rodák ze slovensko-maďarského pomezí červenobílým ve 30. letech minulého století pomohl k zisku Středoevropského poháru a před stadionem v Edenu má pamětní desku na chodníku slávy.

Slávisté se znovu představí na Slovensku v sobotu, kdy je v Trnavě čeká Československý Superpohár s vítězem slovenského poháru tamním Spartakem. Mezitím si ještě Pražané v úterý zahrají s Austrií Vídeň.

Na soustředění v Rakousku dnes neuspěl Jablonec. Severočeši prohráli s osmým týmem uplynulé sezony rumunské ligy Botosani 0:2 a v letní přípravě utrpěli první porážku.

„Prohráli jsme zaslouženě, i když jsme měli šance. Dostali jsme zbytečné góly, oba přišly po našich ztrátách a nedůslednostech,“ uvedl pro klubový web jablonecký trenér Petr Rada.

„Je vidět, že ještě nejsme připraveni tak, abychom to zvládli v takovémto počasí. V prvním poločase to bylo ještě jakž takž, v druhém po prostřídání už to nemělo kvalitu.“

„Přitom jsme paradoxně v druhé půli měli více šancí. Teď už musíme změnit náš rytmus. Musíme se připravit na zbývající dva zápasy a na blížící se ligu,“ dodal Rada.

Nedařilo se ani Příbrami, která podlehla maďarskému mistru Ferencvárosi Budapešť 0:3. Středočeský celek prohrál i třetí zápas na kempu v Rakousku a celkově tam má hrozivé skóre 0:11.

Slovan Bratislava - Slavia Praha 3:2 (2:0)

Branky: 24. Moha, 45. Šporar, 68. Dražič - 53. a 59. Souček.

Sestava Slavie: Kolář - Coufal (70. Holeš), Kúdela, Král (46. Hovorka), Bořil (80. Zelený) - Souček - Masopust (70. Olayinka), Ševčík (80. Frydrych), Traoré (70. Hušbauer), Zmrhal (70. Hilál) - Baluta (66. Van Buren).

1. FK Příbram - Ferencváros Budapešť 0:3 (0:1)

Branky: 32. Heister, 53. Priskin, 78. Szereto.

Sestava Příbrami: Boháč - Cmiljanovič, Kodr, Tregler, Kingue - Květ, Soldát - Diviš, Rezek, Polidar - Škoda.

FK Jablonec - Botosani (Rum.) 0:2 (0:1) Branky: 27. a 55. Ofosu.

Sestava Jablonce: Hanuš - Holík, Kubista (46. Hübschman), Břečka, Krob (71. Peřina) - Považanec (79. Černák) - Jovovič (25. Pilík), Kratochvíl (86. Breda), Fábry (46. Chramosta), Sýkora (46. Matoušek) - Doležal (71. Pleštil).