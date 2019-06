Vracím se, vzkázal Neymar do Barcelony. Přesup letošního léta je na spadnutí

Paříž Přestup fotbalového léta? Dost pravděpodobně. Brazilský míčový kouzelník Neymar by se měl podle všech informací vrátit zpět do Barcelony, ze které předloni do Paris Saint-Germain utíkal.

Snížení výplaty o třetinu, tedy o 12 milionů eur (necelých 350 milionů korun) ročně oproti tomu, co pobíral v dresu bohatého PSG, to by dokázal Brazilec Neymar překousnout, jen aby mohl změnit působiště. Platově by tak klesl na 24 milionů eur, které dostával už během posledního angažmá v Barceloně.

„Je to skvělý hráč, který ale udělal chybu. Odešel z Barcelony,“ nechal se slyšet bývalý brazilský útočník Rivaldo.

Neymar odešel do Paříže s vizí, že se stane nejlepším hráčem planety a vystoupí konečně ze stínu Lionela Messiho. Jenže v dresu PSG sice válcoval francouzskou nejvyšší soutěž, v Lize mistrů se ale velkoklubu nedařilo.

„Tohle je určitě dobrá možnost k tomu, aby se vrátil. A pokud se tak stane, vše v jeho životě se změní a bude mít šanci na velké trofeje,“ poznamenal Rivaldo na akci, která se konala na barcelonském stadionu Nou Camp.

Neymar se touží vrátit zpět, jeho příchodu se nebrání zřejmě ani Barcelona. Podle španělských médií je vzájemná dohoda na spadnutí, deník Diario Sport přišel s informací, že brazilský kouzelník podepíše smlouvu na dlouhých pět let.

Kromě snížení platu by měl Neymar přistoupit i na ukončení soudního sporu s katalánským klubem o 8,5 milionu eur (246 milionů korun). Tato částka mu byla vyplacena v roce 2016 jako věrnostní bonus, jenže způsob jeho odchodu vedl Barcelonu k tomu, aby sumu po hráči vymáhala zpět.

Podle činovníků totiž na bonus brzkým odchodem ztratil nárok.

Což Neymar nesl těžce, nyní to ale vypadá, že se s pokorou vrátí zpět. Dokonce by měl splnit i požadavek na to, aby se fanouškům omluvil za chování při přestupu.

Což dříve nebyl jeho styl, jenže jeho tužba po návratu je silnější.

Neymar leží na zemi po souboji s hráčem Liverpoolu Andym Robertsonem. Hráči Barcelony.

„V Paříži odehrál řadu skvělých zápasů. Ale francouzská liga není na stejné úrovni jako ta anglická či španělská. Ano, ve Francii se hraje dobrý fotbal. Ale ne tak dobrý, aby vyhovoval hráči Neymarova kalibru,“ řekl Rivaldo.

Výměna s United nevyšla

Právě Pařížané jsou nyní nejdůležitější stranou v celém případu. Na nich bude, aby souhlasili s částkou, za kterou Neymar odejde. „Nikdo ho nenutil s námi podepsat smlouvu. Kontrakty se musejí respektovat, ale do budoucna je důležitější naprosté odhodlání našemu cíli,“ řekl prezident PSG Násir Chelajfí pro magazín France Football.

Kolik ale Barcelona za Neymara zaplatí? V roce 2017 majitelé Paříže do Katalánska poslali 222 milionů eur (zhruba 5,7 miliardy korun), Brazilec měl podle renomovaného serveru transfermarkt.de tržní hodnotu 100 milionů eur.

Lionel Messi a Neymar z Barcelony slaví gól v zápase Ligy mistrů proti AS Řím.

Nyní web odhaduje tržní sumu za Brazilce ještě o 80 milionů eur vyšší, jenže tolik se Barce platit chtít nebude.

Navíc funkcionáři PSG se nechtějí vzdát bez boje a jsou na přestupovém trhu aktivní. Během včerejšího dne přišel britský list Independent s informací, že se francouzští činovníci dotazovali svých kolegů z Manchesteru United, zda by byla možná výměna Neymara za Paula Pogbu. To měl ale šéf United Ed Woodward zarazit, neboť Neymarovy požadavky by pravděpodobně zadělaly na problém uvnitř týmu.

Bude ještě žárlit na Messiho?

Na druhé straně, ač se chce brazilský kouzelník do Barcelony vrátit, stále nezmizel jeden z důvodů, proč vlastně z Nou Camp odešel. A to byl Lionel Messi. Jenže tuhle pohnutku Rivaldo maličko rozporuje.

„Každý ví, že za tím odchodem byly peníze. Byla to neskutečná nabídka, hrozně moc eur pro Barcelonu. Navíc ty všechny řeči o Messiho stínu… Neymar ví, že je Leo skvělý hráč. Nebál bych se toho,“ myslí si sedmačtyřicetiletý Brazilec Rivaldo.

Neymar, Lionel Messi a Cristiano Ronaldo na vyhlášení Zlatého míče 2015

Také v Paříži měl Neymar jednoho obrovského konkurenta, kterým byl Kylian Mbappé. Navíc, na rozdíl od něj, je mladý útočník Francouzem, což pomáhalo z marketingového hlediska jak jemu, tak i klubu.

I proto se nelze divit zprávě, kterou měl podle španělských médií Neymar napsat svým staronovým spoluhráčům z Barcelony.

„Nedělejte si starosti, vracím se.“